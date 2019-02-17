Документы на зачисление учащихся в первый класс родители подают лично до 31 мая О календарных сроках и особенностях зачисления учащихся в первые классы учебных заведений Сумщины говорили во время аппаратного совещания под руководством главы облгосадминистрации Николая Клочко.

Как сообщила директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробова, в 2018-2019 учебном году зачисление учеников в первые классы Новой украинской школы происходит в соответствии с приказом Министерства образования и науки Украины.

По ее словам, в первую очередь в 1 класс зачисляются дети, место жительства которых относится к территории обслуживания заведения общего среднего образования. Территория обслуживания утверждается решением сессии городского, районных, сельских, поселковых советов.

«Для зачисления ученика нужно обязательно предоставить документы, подтверждающие место проживания ребенка или одного из родителей на территории обслуживания соответствующего учреждения», - сообщила Виктория Гробова и отметила, что заявление о зачислении ребенка в первый класс и необходимые документы подаются в соответствующий заведения одним из родителей ребенка лично до 31 мая.

«Необходимо предоставить заявление о зачислении, к заявлению обязательно должна быть приложена копия свидетельства о рождении ребенка, оригинал или копия медицинской справки по форме первичной учетной документации № 086-1/о», - отметила директор областного Департамента образования и науки.