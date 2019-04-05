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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02187

В Сумах полиция задержала автовора

Мужчина ночью проникал в чужие автомашины и снимал аккумуляторы, которые впоследствии реализовывал.

В феврале в полицию с заявлением о преступлении обратился житель Сум и сообщил, что из его автомобиля ВАЗ-21013, который он оставил на ночь у многоквартирного дома по улице Герасима Кондратьева был похищен аккумулятор. Полиция открыла уголовное производство за кражу и начала розыск злоумышленника.

Через несколько дней с заявлением о подобной краже в полицию обратилась и владелица автомобиля «Форд Фиеста». Женщина вечером припарковала машину на площадке возле подъезда, а когда утром хотела ехать по делам, обнаружила, что в автомобиле кто-то поковырялся и украл аккумуляторную батарею.

В конце месяца в полицию снова позвонил первый потерпевший и заявил об очередной краже из его ВАЗа новой аккумуляторной батареи, которую он приобрел и установил вместо похищенной ранее.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Сумского отдела полиции в апреле разоблачили и задержали 22-летнего ранее судимого за кражи сумчанина. Уже доказано, что в течение января-марта нынешнего года он умудрился совершить не менее семи краж аккумуляторов из чужих машин, кражу металла и кражу ноутбука. А еще задерживался полицией за хранение наркотических веществ. Полиция открыла уголовные производства по ч.2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За кражу, совершенную повторно, санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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