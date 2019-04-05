На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от полиции

Полицейские, которые несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения в селе Берестовка Липоводолинского района, заметили легковой автомобиль, двигавшийся с нарушением правил дорожного движения. Для предотвращения дорожно-транспортного аварии правоохранители остановили транспортное средство. И не зря. 56-летний водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. На сообщение правоохранителями мужчине об ответственности, предусмотренной законом за нарушение правил дорожного движения и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, он пытался уладить вопрос деньгами и предложил 500 гривен.
«Предлагаемые деньги при свидетелях были изъяты, а сам нарушитель доставлен на медицинское обследование. Результат подтвердил, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, - комментирует событие Владимир Зубенко, вр.и.о. начальника Липоводолинского отделения полиции, - Действия нарушителя квалифицировали по ч.1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» и открыли уголовное производство».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде уплаты большого штрафа или ограничения или лишения свободы на срок от двух до четырех лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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