За неделю дело о смертельном ДТП с участием жены прокурора не сдвинулось с мертвой точки О ходе расследования ДТП, в котором погибла ее дочь, на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Виктория Косяк.

«30.03.2019 убили мою дочь, Чешко Марину 1995 года рождения, её насмерть сбила машина «Toyota Rav 4», за рулём которой находилась Вакула Инна Викторовна, 1980 года рождения, она же жена Сумского прокурора Сергея Вакулы и дочь депутата Ахтырской райсовета, бывшего главы Ахтырской РГА и бизнесмена Сугака Виктора Васильевича.

Мы лишились самого ценного – единственного ребёнка, и без мамы остался наш внук, ему 1 год и 10 мес.

Пишу имена фигурантов дела сознательно, я имею всю эту информацию.

Ход событий (кратко):

- с места ДТП водителя увезли типа в больницу, ей якобы стало очень плохо, её не опросили и ей не предъявили обвинение

- за 10 дней после ДТП прокуратура Сумской области не сделала ничего, кроме как попыток всяческого скрытия факта (ноль информации на оф. сайтах, не назначены экспертизы, не опрошен и не задержан водитель)

- после привлечения общественности к данному вопросу 8.04.2019, прокуратура направила ходатайство в Генеральную прокуратуру о передаче расследования в другую область.

По состоянию на сегодня, 16.04.2019:

- расследование передано в прокуратуру Харьковськой области (оф. сообщение прокуратуры Сумской области 15.04.2019)

- водитель не задержан.

На заявления пресс-секретаря Сумской прокуратуры, отвечаю:

- «мы запрошували батьків до прокуратури» - нас не проиглашали.

- «водійка готова до спілкування» - где она?, дайте пообщаться.

Итого: на данный момент дело находится на том же месте что и неделю назад», - написала она.