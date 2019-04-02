Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:01505

За неделю дело о смертельном ДТП с участием жены прокурора не сдвинулось с мертвой точки

О ходе расследования ДТП, в котором погибла ее дочь, на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Виктория Косяк.

«30.03.2019 убили мою дочь, Чешко Марину 1995 года рождения, её насмерть сбила машина «Toyota Rav 4», за рулём которой находилась Вакула Инна Викторовна, 1980 года рождения, она же жена Сумского прокурора Сергея Вакулы и дочь депутата Ахтырской райсовета, бывшего главы Ахтырской РГА и бизнесмена Сугака Виктора Васильевича.

Мы лишились самого ценного – единственного ребёнка, и без мамы остался наш внук, ему 1 год и 10 мес.

Пишу имена фигурантов дела сознательно, я имею всю эту информацию.

Ход событий (кратко):

- с места ДТП водителя увезли типа в больницу, ей якобы стало очень плохо, её не опросили и ей не предъявили обвинение

- за 10 дней после ДТП прокуратура Сумской области не сделала ничего, кроме как попыток всяческого скрытия факта (ноль информации на оф. сайтах, не назначены экспертизы, не опрошен и не задержан водитель)

- после привлечения общественности к данному вопросу 8.04.2019, прокуратура направила ходатайство в Генеральную прокуратуру о передаче расследования в другую область.

По состоянию на сегодня, 16.04.2019:

- расследование передано в прокуратуру Харьковськой области (оф. сообщение прокуратуры Сумской области 15.04.2019)

- водитель не задержан.

На заявления пресс-секретаря Сумской прокуратуры, отвечаю:

- «мы запрошували батьків до прокуратури» - нас не проиглашали.

- «водійка готова до спілкування» - где она?, дайте пообщаться.

Итого: на данный момент дело находится на том же месте что и неделю назад», - написала она.

Право Инна Вакула Смертельное ДТП
view counter

По тематике

Вчера 17:55

Расследование смертельного ДТП с женой прокурора передали в Харьковскую область

В резонансном уголовном производстве по ходатайству прокуратуры Сумской области определена подследственность за Харьковской областью....

Смертельное ДТП с женой прокурора: под прокуратуру Сумщины выбросили кровавые доллары
09.04.2019 12:08

Смертельное ДТП с женой прокурора: под прокуратуру Сумщины выбросили кровавые доллары

Сегодня, 9 апреля, с 10 утра родители и друзья 23-летней девушки, которую 30 марта сбила насмерть жена прокурора, пикетировали прокуратуру...

08.04.2019 19:56

Резонансное ДТП, в котором жена прокурора сбила насмерть девушку, хотят передать прокуратуре другой области

По резонансному ДТП в ГПУ направлено ходатайство об определении дальнейшей подследственности за другой областью....

На Сумщине девушку насмерть сбила жена прокурора и дочь агромагната
08.04.2019 11:58

На Сумщине девушку насмерть сбила жена прокурора и дочь агромагната

Речь идет о ДТП, которое произошло 30 марта на автодороге Полтава-Сумы на выезде из города Тростянец....

На Сумщине под колесами грузовика погиб пешеход
02.04.2019 13:52

На Сумщине под колесами грузовика погиб пешеход

1 апреля, около 19:40, в селе Рогинцы Роменского района 52-летний водитель автомобиля ЗИЛ-131, двигаясь по центральной улице населенного пункта, совершил...

Новости

Для сумчан газ дорожает на 15%?
Сегодня 18:15
Документы на зачисление учащихся в первый класс родители подают лично до 31 мая
Сегодня 17:51
У Сумах відкрили виставку сучасних ікон
Сегодня 17:49
На Сумщине на ремонте крыши дома культуры украли 300 тысяч
Сегодня 17:39
В Тростянце начали строительство солнечной электростанции
Сегодня 17:29
Сумчанки выиграли открытый чемпионат Черкащины по бадминтону
Сегодня 17:07
За неделю дело о смертельном ДТП с участием жены прокурора не сдвинулось с мертвой точки
Сегодня 17:01
Сумские баскетболистки взяли «бронзу»
Сегодня 16:26
Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшую женщину (фото)
Сегодня 15:47
Тепловики на Сумщине задолжали 377 млн грн за газ
Сегодня 15:36
На Сумщине за попытку взятки присудили штраф
Сегодня 15:18
Сумчан запрошують на історичні лекції
Сегодня 14:51
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.