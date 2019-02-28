Особенные сумские пловцы отличились на всеукраинской спартакиаде

Воспитанники тренера Василия Боско показали приличные результаты, как для спортсменов первого года обучения и громко заявили о себе на территории Украины:
- Батура Максим - 1 место - 100м брассом; 2 место - 50м брассом;
- Бурда Анастасия - 2 место – 100 м брассом; 2 место – 100 м на спине; 2 место – 50 м брассом;
- Мазур Захар - 2 место – 100 м брассом; 2 место – 50 м баттерфляем; 3 место – 50 м брассом;
- Ротт Сергей - 2 место – 50 м баттерфляем; 3 место – 100 м вольным стилем.
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