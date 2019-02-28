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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:15276

Особенные сумские пловцы отличились на всеукраинской спартакиаде

С 10 по 13 апреля в Каменском (Днепропетровская обл.) прошла XXVI Всеукраинская спартакиада «Поверь в себя» по плаванию среди детей с нарушениями зрения, поражениями опорно-двигательного аппарата и с недостатками умственного и физического развития.

Воспитанники тренера Василия Боско показали приличные результаты, как для спортсменов первого года обучения и громко заявили о себе на территории Украины:

- Батура Максим - 1 место - 100м брассом; 2 место - 50м брассом;

- Бурда Анастасия - 2 место – 100 м брассом; 2 место – 100 м на спине; 2 место – 50 м брассом;

- Мазур Захар - 2 место – 100 м брассом; 2 место – 50 м баттерфляем; 3 место – 50 м брассом;

- Ротт Сергей - 2 место – 50 м баттерфляем; 3 место – 100 м вольным стилем.

Спорт Инваспорт Плавание
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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