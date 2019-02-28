Особенные сумские пловцы отличились на всеукраинской спартакиаде С 10 по 13 апреля в Каменском (Днепропетровская обл.) прошла XXVI Всеукраинская спартакиада «Поверь в себя» по плаванию среди детей с нарушениями зрения, поражениями опорно-двигательного аппарата и с недостатками умственного и физического развития.

Воспитанники тренера Василия Боско показали приличные результаты, как для спортсменов первого года обучения и громко заявили о себе на территории Украины:

- Батура Максим - 1 место - 100м брассом; 2 место - 50м брассом;

- Бурда Анастасия - 2 место – 100 м брассом; 2 место – 100 м на спине; 2 место – 50 м брассом;

- Мазур Захар - 2 место – 100 м брассом; 2 место – 50 м баттерфляем; 3 место – 50 м брассом;

- Ротт Сергей - 2 место – 50 м баттерфляем; 3 место – 100 м вольным стилем.