В Тростянце начали строительство солнечной электростанции Сегодня, 16 апреля, дан официальный старт строительству солнечной электростанции «Тростянец-1».

Сегодня на месте будущей солнечной электростанции состоялась торжественная закладка капсулы по случаю начала строительства, в котором приняли участие глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко, мэр Тростянца Юрий Бова, глава райгосадминистрации Олег Сипко, глава райсовета Андрей Корж, руководители территориальных громад Сумщины.

Прибыли в Тростянец и зарубежные инвесторы и причастные к этому делу важные лица: Олаф Кнаппе - член Административного Совета Инвестиционного фонда ESE Invesment AG (Княжество Лихтенштейн), Наталья Кнаппе - владелец компаний Nord Areal Energy GmbH (Штральзунд, Германия); Тобиас Ассис - мультимиллионер, владелец ряда компаний (Ambient Media Welten GmbH, Adamas venture GmbH т.д.), Томас Нагушевски - владелец компании CLARUS Leuchten GmbH (Штральзунд, Германия); Сергей Ройфе - GEO-NET Umweltconsulting GmbH (Ганновер, Германия), Александер Маркус - глава Правления Немецко-Украинского промышленно-торговой палаты, Артур Кинд - советник по финансам компании Consultia (Берлин, Германия), Георг Шольце - финансовый советник при Правительстве Германии, управляющий компании PLAN 80 Projekte GmbH.

На пустующей территории на площадью 22 га появится солнечная электростанция мощностью 5,7 МВт, построенная за счет иностранных инвесторов.

Объект будет сдан в эксплуатацию в сентябре 2019 года. Новое предприятие даст 30 рабочих мест, оно будет зарегистрировано в Тростянце, поэтому, налоги будут поступать в городской бюджет.