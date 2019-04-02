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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине на ремонте крыши дома культуры украли 300 тысяч

На Сумщине разоблачен директор предприятия, который присвоил почти 300 тыс. грн бюджетных средств при ремонте кровли.

Кролевецким отделом Шосткинской местной прокуратуры совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области Нацполиции разоблачен директор малого частного предприятия, который присвоил почти 300 тыс. грн при ремонте кровли.

В ходе следствия, проведенного следователями Кролевецкого отделения полиции, установлено, что малое частное предприятие в 2016 году выполняло капитальный ремонт кровли Реутинского сельского дома культуры. После завершения работ в официальную документацию предпринимателем внесены заведомо ложные сведения о перечне и объемах фактически выполненных работ, стоимости работ и использованных материалов. На основании поддельных актов выполненных работ на счет предприятия переведены 470 тыс. 247 грн.

Однако согласно заключению экспертов фактическая стоимость капитального ремонта кровли составляет около 176 тыс. грн. Поэтому предприниматель присвоил 294 тыс. грн бюджетных средств, которые в дальнейшем использовал для осуществления хозяйственной деятельности.

Действия директора малого частного предприятия квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 1 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Как сообщил начальник Кролевецкого отдела Шосткинской местной прокуратуры Григорий Билан, в настоящее время следствие завершено, материалы открыты стороне защиты для ознакомления. После чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Справка: подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает Пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Кролевецкий район Присвоение средств Распил Ремонт крыши
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