У Сумах відкрили виставку сучасних ікон

Виставка знайомить глядача з дивовижним світом сучасної ікони. В експозиції представлені роботи сумських майстрів іконопису та художників, що пишуть картини на релігійні теми. Це вже третя виставка сучасного іконопису в Сумській міській галереї. Вона традиційно присвячується світлому Христовому Воскресінню.
Мистецтво створення ікон в нашому краї має свою історію. У дореволюційний час Суми не мали своєї школи іконопису. Ікони виготовлялися місцевими майстрами, що працювали здебільшого на потреби приходів, монастирів або на замовлення окремих осіб. Якогось єдиного «сумського» іконописного стилю немає і в наш час, проте сучасний іконопис у нашому місті достатньо розвинутий та вельми різноманітний.
В Сумах існує відома, і не лише в Україні, Свято-Троїцька іконописна майстерня. Також працює іконописна студія, де навчають академічному і канонічному стилю письма, викладають історію та основи іконопису. Багато талановитих майстрів-сумчан працюють самостійно.
Організатори висловлюють щиру вдячність майстрам іконопису та художникам, що беруть участь у виставці.
Виставка триватиме до 5 травня включно.
Вхід вільний.
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