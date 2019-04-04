У Сумах відкрили виставку сучасних ікон 16 квітня у міській галереї відбулося відкриття виставки сучасного іконопису «εἰκών» («Ікона»). Роботи, представлені в експозиції, виконані місцевими майстрами.

Виставка знайомить глядача з дивовижним світом сучасної ікони. В експозиції представлені роботи сумських майстрів іконопису та художників, що пишуть картини на релігійні теми. Це вже третя виставка сучасного іконопису в Сумській міській галереї. Вона традиційно присвячується світлому Христовому Воскресінню.

Мистецтво створення ікон в нашому краї має свою історію. У дореволюційний час Суми не мали своєї школи іконопису. Ікони виготовлялися місцевими майстрами, що працювали здебільшого на потреби приходів, монастирів або на замовлення окремих осіб. Якогось єдиного «сумського» іконописного стилю немає і в наш час, проте сучасний іконопис у нашому місті достатньо розвинутий та вельми різноманітний.

В Сумах існує відома, і не лише в Україні, Свято-Троїцька іконописна майстерня. Також працює іконописна студія, де навчають академічному і канонічному стилю письма, викладають історію та основи іконопису. Багато талановитих майстрів-сумчан працюють самостійно.

Організатори висловлюють щиру вдячність майстрам іконопису та художникам, що беруть участь у виставці.

Виставка триватиме до 5 травня включно.

Вхід вільний.