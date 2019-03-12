Для сумчан газ дорожает на 15%?

Об этом сообщается на странице ООО «Сумыгазсбыт» в Фейсбуке.
«Получили от НАК «Нафтогаз Украины» цену на газ для населения.
С 1 мая на 15% больше, чем действующая», - говорится в сообщении.
Спустя 2 минуты сообщение исчезло...
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