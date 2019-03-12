Для сумчан газ дорожает на 15%? С 1 мая цена газа для сумчан будет на 15% выше.

Об этом сообщается на странице ООО «Сумыгазсбыт» в Фейсбуке. «Получили от НАК «Нафтогаз Украины» цену на газ для населения. С 1 мая на 15% больше, чем действующая», - говорится в сообщении. Спустя 2 минуты сообщение исчезло...