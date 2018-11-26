Уик-энд сумских бодибилдеров

Сумчанка Алина Гусева в красном купальнике
13 апреля в Краматорске состоялся Кубок Донбасского региона по бодибилдингу и фитнесу.
Алина Гусева в категории «бодифитнес» завоевала «серебро».
14 апреля в Одессе состоялся Кубок Южного региона по бодибилдингу и фитнесу. Сумы представляли пять спортсменов, двум из которых удалось завоевать места в финалах, то есть попасть в ТОП-6. Виталия Алисименко категория «велнес» (абсолютная) заняла 4-ое место, Анастасия Твердохлиб категория «фитнес бикини до 166 см» - 6-ое место. Немножко не хватило баллов до финальной шестерки представительнице категории «фитнес-бикини более 166 см» Ирине Афанасьевой, которая заняла седьмую строчку, и Елене Щетининой - категория «фитнес бикини до 166 см» - 8-ое место.
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