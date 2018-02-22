В Сумах у уклонистов от налогов нашли 20 печатей и миллион гривен В рамках уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов при обыске обнаружено 20 печатей и почти 1 млн грн наличными.

При надлежащем процессуальном руководстве прокуратуры Сумской области сотрудниками следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области разоблачена преступная деятельность трех человек, направленную на уклонение от уплаты налогов.

В ходе следствия установлено, что указанные лица зарегистрировали ряд предприятий, в том числе и фиктивных, с помощью которых осуществляют незаконные операции, в частности переводят безналичные средства в наличные, незаконно формируют налоговый кредит по НДС и валовые расходы по налогу на прибыль предприятиям реального сектора экономики.

В вторник, 16 апреля, в офисном помещении фигурантов уголовного производства проведения санкционированный обыск, во время которого обнаружено и изъято 20 печатей различных предприятий, финансово-бухгалтерские документы, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты и почти 1 млн грн наличными .

Досудебное следствие по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК Украины продолжается. Решается вопрос об уведомлении о подозрении лицам, причастным к преступной деятельности. Сейчас наложен арест на сумму лимита НДС в системе электронного администрирования НДС в Государственной фискальной службе Украины и банковских учреждениях, сообщает пресс-служба прокуратуры области.