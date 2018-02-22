Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:49537

В Сумах у уклонистов от налогов нашли 20 печатей и миллион гривен

В рамках уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов при обыске обнаружено 20 печатей и почти 1 млн грн наличными.

При надлежащем процессуальном руководстве прокуратуры Сумской области сотрудниками следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области разоблачена преступная деятельность трех человек, направленную на уклонение от уплаты налогов.

В ходе следствия установлено, что указанные лица зарегистрировали ряд предприятий, в том числе и фиктивных, с помощью которых осуществляют незаконные операции, в частности переводят безналичные средства в наличные, незаконно формируют налоговый кредит по НДС и валовые расходы по налогу на прибыль предприятиям реального сектора экономики.

В вторник, 16 апреля, в офисном помещении фигурантов уголовного производства проведения санкционированный обыск, во время которого обнаружено и изъято 20 печатей различных предприятий, финансово-бухгалтерские документы, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты и почти 1 млн грн наличными .

Досудебное следствие по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК Украины продолжается. Решается вопрос об уведомлении о подозрении лицам, причастным к преступной деятельности. Сейчас наложен арест на сумму лимита НДС в системе электронного администрирования НДС в Государственной фискальной службе Украины и банковских учреждениях, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Уклонение от налогов
view counter

По тематике

10.04.2019 10:11

На Сумщине нашли уклонистку от уплаты налогов на 1,5 миллиона

На Сумщине к уголовной ответственности привлечен директор ООО, которая уклонилась от уплаты 1,5 млн грн налога....

10.01.2019 11:48

На Сумщине коммунальщиков заставили заплатить почти 5 млн грн налогов плюс штраф

На Сумщине по принципиальной позиции прокуратуры коммунальное предприятие уплатило в бюджет 4,7 млн грн налога....

24.04.2018 14:34

На Сумщине поймали налоговых уклонистов

На Сумщине разоблачили схему уклонения от уплаты 6,5 млн грн налогов. Три человека привлечены к уголовной ответственности....

14.03.2018 17:29

Апелляция оставила под арестом банковские счета фирмы, которая уклонилась от уплаты 45 млн грн налогов

Правоохранительные органы инкриминируют должностным лицам предприятия ООО «ППП «Стандарт» осуществление операций с сомнительными контрагентами....

22.02.2018 10:14

На Сумщине арестовали 38 млн грн

На Сумщине наложен арест на почти 38 млн грн, полученных от противоправной деятельности....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.