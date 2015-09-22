В Сумах в городском парке построят пандус за 400 тысяч

Претензии к состоянию пандуса с набережной Псла в парк, который был построен еще в 2000-х годах, сумские мамочки, которые привыкли гулять в парке с колясками, высказывают уже несколько лет, однако только в этом году городские власти заметили проблему.
Как сообщил замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко, в этом году запланировано строительство нового пандуса, на который выделено 400 тыс. грн.
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