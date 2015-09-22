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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:14445

В Сумах в городском парке построят пандус за 400 тысяч

В этом году у в Сумском городском парке им. Кожедуба собираются отремонтировать, а вернее построить совершенно новый пандус.

Фото Валентины Приходько

Претензии к состоянию пандуса с набережной Псла в парк, который был построен еще в 2000-х годах, сумские мамочки, которые привыкли гулять в парке с колясками, высказывают уже несколько лет, однако только в этом году городские власти заметили проблему.

Как сообщил замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко, в этом году запланировано строительство нового пандуса, на который выделено 400 тыс. грн.

Общество Пандус
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