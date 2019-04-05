ПФК «Сумы» примет киевлян Матч 23-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге пройдет в четверг 18 апреля.

Сумская команда будет принимать на стадионе «Юбилейный» ФК «Оболонь-Бровар» (Киев), который сейчас занимает 4-ое место в турнирной таблице. Наши – на 13-ом.

Игра первого круга завершилась неожиданной гостевой победой «Сум» со счетом 0:2.

Начало игры в 13.00. Вход свободный.