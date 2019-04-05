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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00299

ПФК «Сумы» примет киевлян

Матч 23-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге пройдет в четверг 18 апреля.

Сумская команда будет принимать на стадионе «Юбилейный» ФК «Оболонь-Бровар» (Киев), который сейчас занимает 4-ое место в турнирной таблице. Наши – на 13-ом.

Игра первого круга завершилась неожиданной гостевой победой «Сум» со счетом 0:2.

Начало игры в 13.00. Вход свободный.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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