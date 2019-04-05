ПФК «Сумы» примет киевлян

Сумская команда будет принимать на стадионе «Юбилейный» ФК «Оболонь-Бровар» (Киев), который сейчас занимает 4-ое место в турнирной таблице. Наши – на 13-ом.
Игра первого круга завершилась неожиданной гостевой победой «Сум» со счетом 0:2.
Начало игры в 13.00. Вход свободный.
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