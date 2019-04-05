Сумские волейболисты сыграют с хмельнитчанами

Команда «ШВСМ-СумДУ» будет принимать команду «Новатор» (Хмельницкий). Начало встречи в 14:00.
Первая игра завершилась победой сумчан 3:1.
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