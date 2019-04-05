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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00168

Сумские волейболисты сыграют с хмельнитчанами

19 апреля в 3-м корпусе СумГУ (ул. Петропавловская 57, 2 этаж) состоится второй матч серии за 7-8 места чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге.

Команда «ШВСМ-СумДУ» будет принимать команду «Новатор» (Хмельницкий). Начало встречи в 14:00.

Первая игра завершилась победой сумчан 3:1.

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ
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