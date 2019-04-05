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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:00246

В Конотопе меняют трамвайные рельсы

На перекрестке улиц Прорезная и Свободы в Конотопе начались работы по плановой заменк изношенных рельсов.

Они продлятся 17-19 апреля и проводятся за счет Конотопского трамвайного управления.

В связи с этим движение трамвая по маршруту № 2 временно не будет осуществляться в микрорайон Порт, а только в направлении улицы Деповская.

Движение автотранспорта на участке, где проводится замена рельсов, также может быть частично ограничено в зависимости от места проведения ремонтных работ в тот или иной промежуток времени, сообщили в Конотопском горсовете.

Общество Конотоп Рельсы
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