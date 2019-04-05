В Конотопе меняют трамвайные рельсы

Они продлятся 17-19 апреля и проводятся за счет Конотопского трамвайного управления.
В связи с этим движение трамвая по маршруту № 2 временно не будет осуществляться в микрорайон Порт, а только в направлении улицы Деповская.
Движение автотранспорта на участке, где проводится замена рельсов, также может быть частично ограничено в зависимости от места проведения ремонтных работ в тот или иной промежуток времени, сообщили в Конотопском горсовете.
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