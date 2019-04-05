В Сумской СИЗО передали наркотики в луковице

При досмотре посылки, поступившей на имя осужденного К. от гражданина К., в продуктах питания, а именно в луковице, было обнаружено и изъято 2 полиэтиленовых пакета, заполненных веществом зеленого цвета и 2 свертка с порошкообразным веществом, внешне похожими на наркотическое средства.
По факту изъятия составлены соответствующие материалы и направлены в Сумской отдела полиции ГУ НП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.
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