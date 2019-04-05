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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:09299

В Сумской СИЗО передали наркотики в луковице

16 апреля в Сумском следственном изоляторе была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

При досмотре посылки, поступившей на имя осужденного К. от гражданина К., в продуктах питания, а именно в луковице, было обнаружено и изъято 2 полиэтиленовых пакета, заполненных веществом зеленого цвета и 2 свертка с порошкообразным веществом, внешне похожими на наркотическое средства.

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и направлены в Сумской отдела полиции ГУ НП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.

Право Наркотики СИЗО
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