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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумской колонии начата реализация пилотного проекта пенитенциарной пробации

16 апреля на базе Сумской исправительной колонии №116 состоялась рабочая встреча по обсуждению порядка реализации пилотного проекта по внедрению пенитенциарной пробации.

На встрече присутствовали руководитель Сумской местной прокуратуры Юлия Слабунова, начальник учреждения Анатолий Гуменюк, начальник филиала пробации в Сумской области Николай Гричковский, региональный координатор благотворительной организации «Вільна зона» в Сумской области Александр Казниенко и представители сумских районных отделов по вопросам пробации.

Целью встречи было обсуждение Порядка реализации пилотного проекта по внедрению пенитенциарной пробации в Сумской исправительной колонии (№116) и непосредственное начало его реализации. Совместно в формате мультидисциплинарной команды, была составлена анкета, оценка риска совершения повторного уголовного преступления и определен индивидуальный план подготовки к освобождению осужденного в учреждении.

«Осужденные, принимающие участие в данном проекте, имеют уникальную возможность изменить свою жизнь и скорее социально адаптироваться», - отметил начальник учреждения Анатолий Гуменюк.

Право Колония № 116 Пробация
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