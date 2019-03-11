В Сумской колонии начата реализация пилотного проекта пенитенциарной пробации 16 апреля на базе Сумской исправительной колонии №116 состоялась рабочая встреча по обсуждению порядка реализации пилотного проекта по внедрению пенитенциарной пробации.

На встрече присутствовали руководитель Сумской местной прокуратуры Юлия Слабунова, начальник учреждения Анатолий Гуменюк, начальник филиала пробации в Сумской области Николай Гричковский, региональный координатор благотворительной организации «Вільна зона» в Сумской области Александр Казниенко и представители сумских районных отделов по вопросам пробации.

Целью встречи было обсуждение Порядка реализации пилотного проекта по внедрению пенитенциарной пробации в Сумской исправительной колонии (№116) и непосредственное начало его реализации. Совместно в формате мультидисциплинарной команды, была составлена анкета, оценка риска совершения повторного уголовного преступления и определен индивидуальный план подготовки к освобождению осужденного в учреждении.

«Осужденные, принимающие участие в данном проекте, имеют уникальную возможность изменить свою жизнь и скорее социально адаптироваться», - отметил начальник учреждения Анатолий Гуменюк.