В Сумской колонии начата реализация пилотного проекта пенитенциарной пробации

На встрече присутствовали руководитель Сумской местной прокуратуры Юлия Слабунова, начальник учреждения Анатолий Гуменюк, начальник филиала пробации в Сумской области Николай Гричковский, региональный координатор благотворительной организации «Вільна зона» в Сумской области Александр Казниенко и представители сумских районных отделов по вопросам пробации.
Целью встречи было обсуждение Порядка реализации пилотного проекта по внедрению пенитенциарной пробации в Сумской исправительной колонии (№116) и непосредственное начало его реализации. Совместно в формате мультидисциплинарной команды, была составлена анкета, оценка риска совершения повторного уголовного преступления и определен индивидуальный план подготовки к освобождению осужденного в учреждении.
«Осужденные, принимающие участие в данном проекте, имеют уникальную возможность изменить свою жизнь и скорее социально адаптироваться», - отметил начальник учреждения Анатолий Гуменюк.
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