В сумской школе эвакуировали детей и тушили пожар 16 апреля в Сумах на базе общеобразовательной школы № 7 прошел показательный День защиты.

Его организаторами выступили администрация заведения, Управление образования и науки Сумского горсовета, Информационно-методический центр, Учебно-методический центр гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности в области.

Участие в мероприятии приняли: руководство городского управления образования, отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций горсовета, руководящий и педагогический состав учебных заведений Сум, представители Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Главного управления Национальной полиции в области, Управления патрульной полиции.

На семинаре обсудили общие вопросы обеспечения противопожарной защиты учебных заведений, организации учебно-воспитательного процесса по вопросам безопасности жизнедеятельности, отработки детьми навыков поведения в экстремальных ситуациях, совершенствование форм и методов работы в данном направлении.

Во время объектовой тренировки участникам Дня гражданской защиты продемонстрировали действия в случае возникновения чрезвычайного происшествия - организацию и проведение эвакуации учащихся из здания учебного заведения.

В мероприятии также приняли участие студенты Медицинского института Сумского государственного университета. Студенты-медики продемонстрировали присутствующим на специальном манекене реанимационные мероприятия, разъяснили, как проводится эвакуация пострадавшего из искореженного в ДТП авто и приемы оказания ему необходимой помощи.

Во дворе заведения спасатели показали возможности оборудования и техники, которые находятся у них на вооружении. Кульминацией ликвидации учебной чрезвычайного происшествия стала подача воды от пожарной автоцистерны в центр условного горения.

После этого сотрудники учебно-методического центра ознакомили присутствующих с правилами применения первичных средств пожаротушения. Каждый желающий - как педагоги, так и школьники - смогли отработать полученные навыки с помощью огнетушителя.

В ходе показательного Дня гражданской защиты педагоги обменялись опытом, а дети получили много полезной информации и закрепили ее на практике.