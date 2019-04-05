У конотопского депутата изъяли 380 тысяч долларов 16 апреля Управление защиты экономики в Сумской области провело несколько обысков в Конотопе, в том числе - на предприятии «Будстиль-ЛТД».

Как сообщает Sumy.Today, обыск проводился в рамках уголовного производства, открытого по факту присвоения средств путем злоупотребления служебным положением (статья 191 Уголовного кодекса Украины).

В рамках этого производства в Конотопе и Конотопском районе было проведены 3 обыска, в том числе - в ООО «Будстиль-ЛТД», которое расположено в здании по адресу улица Свободы, 5 в Конотопе. Это помещение еще с девяностых годов принадлежит депутату Конотопского городского совета Александру Кирию. В сейфе в одном из кабинетов изъяли $ 380 000. Через 2 часа после начала обыска в помещение приехал депутат Кирий. Он сообщил, что эти деньги не его, а якобы переданы на хранение его друзьями. Правоохранители средства изъяли, однако, для их ареста нужно решение суда. Если г-н Кирий предоставит соответствующие расписки о передаче ему денег на хранение, вряд ли суд сможет наложить на них арест.

История, которая стала основанием для открытия уголовного производства и проведения обысков в Конотопе, началась еще в 2017 году. Она касается строительства мини-футбольного поля в селе Казацкое Бочечковского сельского совета. Согласно данным определения Конотопского горрайонного суда от 19 февраля этого года, еще в декабре 2017 года глава Бочечковского сельсовета заключил договор с ООО «Будстиль-ЛТД» о выполнении работ по строительству мини-футбольного поля с искусственным покрытием в селе Казацкое по ул. 40 лет Победы, на общую сумму 1,406 млн грн. По данным следователя, стоимость одного квадратного метра этого футбольного поля обошлась бюджету в более чем 1400 гривен. В то же время по данным определения суда об обыске, следствием установлено, что стоимость работ значительно завышена, «в том числе установлены следующие ценовые показатели - 900 грн, 600 грн, 300 грн за 1 кв.м по выполнению аналогичных работ», - говорится в постановлении суда.

В связи с этим еще 26 января 2018 года было открыто уголовное производство по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины по факту злоупотребления властью или служебным положением. Сейчас уже речь идет о присвоении средств путем злоупотребления.

Что самое интересное, по данным источников Sumy.Today в правоохранительных органах, это мини-футбольное поле вообще была построено на средства бизнесмена, который имеет агробизнес в селе Казацкое. В связи с этим обыски вчера проводили как в ООО «Будстиль-ЛТД» и Бочечковском сельсовете, так и на агрофирме этого бизнесмена.

Сейчас пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко комментариев по поводу этих обысков и изъятых $ 380 000 не предоставляет, только подтверждает, что они имели место.