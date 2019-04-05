Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:31318

У конотопского депутата изъяли 380 тысяч долларов

16 апреля Управление защиты экономики в Сумской области провело несколько обысков в Конотопе, в том числе - на предприятии «Будстиль-ЛТД».

Фото 0542.ua

Как сообщает Sumy.Today, обыск проводился в рамках уголовного производства, открытого по факту присвоения средств путем злоупотребления служебным положением (статья 191 Уголовного кодекса Украины).

В рамках этого производства в Конотопе и Конотопском районе было проведены 3 обыска, в том числе - в ООО «Будстиль-ЛТД», которое расположено в здании по адресу улица Свободы, 5 в Конотопе. Это помещение еще с девяностых годов принадлежит депутату Конотопского городского совета Александру Кирию. В сейфе в одном из кабинетов изъяли $ 380 000. Через 2 часа после начала обыска в помещение приехал депутат Кирий. Он сообщил, что эти деньги не его, а якобы переданы на хранение его друзьями. Правоохранители средства изъяли, однако, для их ареста нужно решение суда. Если г-н Кирий предоставит соответствующие расписки о передаче ему денег на хранение, вряд ли суд сможет наложить на них арест.

История, которая стала основанием для открытия уголовного производства и проведения обысков в Конотопе, началась еще в 2017 году. Она касается строительства мини-футбольного поля в селе Казацкое Бочечковского сельского совета. Согласно данным определения Конотопского горрайонного суда от 19 февраля этого года, еще в декабре 2017 года глава Бочечковского сельсовета заключил договор с ООО «Будстиль-ЛТД» о выполнении работ по строительству мини-футбольного поля с искусственным покрытием в селе Казацкое по ул. 40 лет Победы, на общую сумму 1,406 млн грн. По данным следователя, стоимость одного квадратного метра этого футбольного поля обошлась бюджету в более чем 1400 гривен. В то же время по данным определения суда об обыске, следствием установлено, что стоимость работ значительно завышена, «в том числе установлены следующие ценовые показатели - 900 грн, 600 грн, 300 грн за 1 кв.м по выполнению аналогичных работ», - говорится в постановлении суда.

В связи с этим еще 26 января 2018 года было открыто уголовное производство по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины по факту злоупотребления властью или служебным положением. Сейчас уже речь идет о присвоении средств путем злоупотребления.

Что самое интересное, по данным источников Sumy.Today в правоохранительных органах, это мини-футбольное поле вообще была построено на средства бизнесмена, который имеет агробизнес в селе Казацкое. В связи с этим обыски вчера проводили как в ООО «Будстиль-ЛТД» и Бочечковском сельсовете, так и на агрофирме этого бизнесмена.

Сейчас пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко комментариев по поводу этих обысков и изъятых $ 380 000 не предоставляет, только подтверждает, что они имели место.

Право Александр Кирий Конотоп Обыск Присвоение средств
view counter

По тематике

В Конотопе меняют трамвайные рельсы
Сегодня 11:00

В Конотопе меняют трамвайные рельсы

На перекрестке улиц Прорезная и Свободы в Конотопе начались работы по плановой заменк изношенных рельсов....

На Сумщине на ремонте крыши дома культуры украли 300 тысяч
Вчера 17:39

На Сумщине на ремонте крыши дома культуры украли 300 тысяч

На Сумщине разоблачен директор предприятия, который присвоил почти 300 тыс. грн бюджетных средств при ремонте кровли....

В Конотопе военные получили новое жилье
15.04.2019 08:57

В Конотопе военные получили новое жилье

Военнослужащие 58-й отдельной мотопехотной бригады, недавно вернувшиеся из зоны боевых действий, получили квартиры и новые казармы....

На Сумщине предприниматель украл почти половину средств на ремонт крыш
11.04.2019 15:19

На Сумщине предприниматель украл почти половину средств на ремонт крыш

На Сумщине сообщено о подозрении предпринимателю, который присвоил почти половину средств при ремонте кровель....

В Конотопе осужденный вернулся в исправительный центр из больницы с наркотиками
11.04.2019 12:46

В Конотопе осужденный вернулся в исправительный центр из больницы с наркотиками

В Конотопском исправительном центре № 130 предотвращена попытка доставки запрещенных предметов....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.