В Сумах новая и.о. мэра Пока мэр Сум на больничном, его обязанности исполняет его зам Вера Мотречко.

Сегодня и. о. городского головы Вера Мотречко встретилась с экспертами технической помощи проекта «Повышение энергоэффективности в дошкольных учебных заведениях города Сумы».

Встречу посвятили обсуждению технических вопросов внедрения энергоэффективных мероприятий в детских садах города. Участие в обсуждении также приняли директор департамента финансов, экономики и инвестиций Светлана Липовая и работники этого структурного подразделения, управления образования и науки, а также управления капитального строительства и дорожного хозяйства. В начале встречи Вера Мотречко поблагодарила гостей за визит и отметила, что их поддержка важна для города, ведь эксперты должны разработать техническое задание, согласно которому будут проводиться работы в детских садах города.

Чтобы более предметно посмотреть, с чем придется работать, участники встречи посетят детский сад № 7. Как отметил руководитель группы экспертов технической помощи проекта «Повышение энергоэффективности в дошкольных учебных заведениях города Сумы» Клаудио Рочас, их цель осмотреть сети, которые обычно требуют наибольшего внимания.

Напомним: мэру Сум резко стало плохо утром 15 апреля, прямо перед заседанием суда по коррупционным протоколам НАПК о премировании мэром самого себя в 2017 году на 70-260%.