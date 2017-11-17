Сегодня и. о. городского головы Вера Мотречко встретилась с экспертами технической помощи проекта «Повышение энергоэффективности в дошкольных учебных заведениях города Сумы».
Встречу посвятили обсуждению технических вопросов внедрения энергоэффективных мероприятий в детских садах города. Участие в обсуждении также приняли директор департамента финансов, экономики и инвестиций Светлана Липовая и работники этого структурного подразделения, управления образования и науки, а также управления капитального строительства и дорожного хозяйства. В начале встречи Вера Мотречко поблагодарила гостей за визит и отметила, что их поддержка важна для города, ведь эксперты должны разработать техническое задание, согласно которому будут проводиться работы в детских садах города.
Чтобы более предметно посмотреть, с чем придется работать, участники встречи посетят детский сад № 7. Как отметил руководитель группы экспертов технической помощи проекта «Повышение энергоэффективности в дошкольных учебных заведениях города Сумы» Клаудио Рочас, их цель осмотреть сети, которые обычно требуют наибольшего внимания.
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