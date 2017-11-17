Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:01628

В Сумах новая и.о. мэра

Пока мэр Сум на больничном, его обязанности исполняет его зам Вера Мотречко.

Сегодня и. о. городского головы Вера Мотречко встретилась с экспертами технической помощи проекта «Повышение энергоэффективности в дошкольных учебных заведениях города Сумы».

Встречу посвятили обсуждению технических вопросов внедрения энергоэффективных мероприятий в детских садах города. Участие в обсуждении также приняли директор департамента финансов, экономики и инвестиций Светлана Липовая и работники этого структурного подразделения, управления образования и науки, а также управления капитального строительства и дорожного хозяйства. В начале встречи Вера Мотречко поблагодарила гостей за визит и отметила, что их поддержка важна для города, ведь эксперты должны разработать техническое задание, согласно которому будут проводиться работы в детских садах города.

Чтобы более предметно посмотреть, с чем придется работать, участники встречи посетят детский сад № 7. Как отметил руководитель группы экспертов технической помощи проекта «Повышение энергоэффективности в дошкольных учебных заведениях города Сумы» Клаудио Рочас, их цель осмотреть сети, которые обычно требуют наибольшего внимания.

Напомним: мэру Сум резко стало плохо утром 15 апреля, прямо перед заседанием суда по коррупционным протоколам НАПК о премировании мэром самого себя в 2017 году на 70-260%.

Общество Вера Мотречко Энергоэффективность
view counter

По тематике

У Сумах відбудеться міжнародна конференція «Енергоефективність-2019»
27.02.2019 13:19

У Сумах відбудеться міжнародна конференція «Енергоефективність-2019»

II Міжнародна конференція «Енергоефективність-2019» розпочнеться о 10.00 28 лютого у ВЦ «Іллінський»....

Заммэра Сум стала кандидатом наук
14.01.2019 12:02

Заммэра Сум стала кандидатом наук

Заммэра Сум Вера Мотречко защитила диссертацию....

27.09.2018 17:16

На Сумщине за счет средств ГФРР утеплили школы

За счет средств ГФРР в области реализовано 7 проектов по термомодернизации учреждений бюджетной сферы, которые были начаты в прошлом году....

04.04.2018 16:18

11 учебных заведений Сум оборудуют индивидуальными электро-теплопунктами

Депутаты городского совета приняли решение «Об утверждении существенных условий энергосервисного договора»....

17.11.2017 08:48

В Сумах прошла выставка «Энергоэффективность-2017»

В рамках реализации «Программы развития малого и среднего предпринимательства в Сумской области на 2017-2020 годы» в выставочном центре «Ильинский» состоялась...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.