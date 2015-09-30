Сумчанин пробежал 100 миль в Истрии

В пробеге по горам, лесам и камням принял участие и сумчанин Сергей Ковальский. Более 160 км он преодолел за 25 часов и 31 минуту. Это 33-е время среди 233-участников, добежавших до финиша. Последний потратил почти 46 часов на преодоление дистанции. Победителем же стал японец Осе Казуфуми – 18:38:58. Лучшей среди женщина стала словенка Katja Kegl Vencelj – 23:16:54. Третьей стала украинка Дарья Боднар – 24:46:37.
23 июня в меловых карьерах рядом с Могрицей состоялся второй эко-трейл....
15-17 июня в Польше прошел ULTRA-TRAIL® MAŁOPOLSKA....
На выходных прошли соревнования «Дземброня трейл», в рамках которых проводился чемпионат Украины по горному бегу (длинная дистанция)....
27 сентября в Киеве в рамках соревнований «4-й Черторой» состоялся первый в истории чемпионат Украины по трейлу....