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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:18194

Сумчанин пробежал 100 миль в Истрии

12-14 апреля в Хорватии прошла традиционная гонка «100 miles of Istria».

В пробеге по горам, лесам и камням принял участие и сумчанин Сергей Ковальский. Более 160 км он преодолел за 25 часов и 31 минуту. Это 33-е время среди 233-участников, добежавших до финиша. Последний потратил почти 46 часов на преодоление дистанции. Победителем же стал японец Осе Казуфуми – 18:38:58. Лучшей среди женщина стала словенка Katja Kegl Vencelj – 23:16:54. Третьей стала украинка Дарья Боднар – 24:46:37.

Спорт Сергей Ковальский Трейл
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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