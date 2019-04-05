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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Глухове на стадионе чуть не утонул 6-летний футболист

ЧП произошло на прошлой неделе. Мама Ирина привела своих детей на городской стадион «Дружба» поиграть в футбол, сама в это время здесь же занималась спортом.

Вдруг мяч закатился в какую-то яму на самом краю поля, ближе к выходу на улицу Терещенко. 6-летний Артемка, не раздумывая, бросился его доставать - через мгновение мальчик оказался по горло в густом болоте. На помощь молниеносно бросился старший 9-летний брат Дмитрий, подбежала мама, пишет Неделя.

- На вид эта яма не кажется такой уж опасной, но под грудой верхнего мусора ждет болото больше метра глубиной. Наш Артем роста примерно 1,2 метра, то ему повезло, а если бы туда попал ребенок немного ниже - то беды не миновать, ведь захлебнуться этой жижей - дело секунд. Не дай Бог, конечно, - рассказывает Ирина о произошедшем.

Родители пострадавшего мальчика решили не замалчивать проблему, они обратились к начальнику отдела молодежи и спорта Глуховского горсовета Михаилц Плотницкому и сообщили, что на стадионе можно утонуть. Попросили хотя бы оградить место. После этого Ирина неделю каждый день, как на работу, ходила на стадион, чтобы убедиться, что яму обозначили лентой и поставили предупредительные знаки. Ничего. Поэтому с мужем пришла в редакцию, чтобы предупредить горожан об опасности и бездействие чиновников.

Журналисты обратились за комментариями к М. Плотницкому, который подтвердил, что о проблеме оповещен.

- На стадионе износилась система ливневой канализации. Через управление ЖКХ будут выделены средства, составлен проект, уже есть договоренность с водоканалом, чтобы сделать там капитальный ремонт. Я заинтересован в том, чтобы он был проведен в самый быстрый срок, поэтому каждый день напоминаю об этом в управление. Надеюсь, что к футбольному сезону мы все уладим, - обещает начальник отдела молодежи и спорта.

Рассказал, что после визита родителей приказал положить на место ямы бревно, но его украли, на следующий день - та же история. Проверить это невозможно. По крайней мере, в целом по Глухову деревянные щиты еще не воровали массово, и городской совет очень хвалил нового начальника водоканала за оперативное накрытие дыр в центре. А тут ребенок чуть не утонул...

Вообще городской стадион «Дружба» имеет вид, мягко говоря, заброшенный: трибуны уже давно требуют штукатурки, разбитые ступеньки, места для сидения рушатся, а один ряд вообще «устал и прилег» на предыдущий. Покрытие беговых дорожек не мешало бы обновить, а на футбольном поле стоит посеять новый газон. Везде отпадает кирпич, дыры, ямы.

Общество Глухов Стадион Дружба
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