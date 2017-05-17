На Сумщине ночью ожидают заморозки

Это II уровень опасности, оранжевый, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
Синоптики прогнозируют заморозки....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что ночью в...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в ночь...
Ночью 23 мая в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки....
Предупреждение о заморозках в Украине....