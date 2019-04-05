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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:40223

В Сумах определили полуфиналистов «Школьной лиги смеха»

14 апреля в СумГУ состоялся четвертьфинал «Школьной лиги смеха».

Тренеры-лигосмешники впервые в сезоне играли на сцене вместе со своими подопечными командами, которые выбрали на фестивале.

Пары четвертьфиналистов выглядели так:

«Сегодня можно всё» (г. Киев) + Артем Сагитов«Вот эти парни»;

«Женский формат» (г. Сумы) + Андрей Смусев «Любимый город»;

«Заряд полный» (г. Сумы) + Юлия Чудаева «Луганская сборная»;

«Мишка и пончики» (г. Одесса) + Альберт Лалаян «Николь Кидман»;

«Сборная первой парты» (г. Сумы) + Константин Губеладзе «Николь Кидман»;

«60-й калибр» (г. Харьков) + Дмитрий Тютюн, «Стендап-вечер»;

«Бешеные тапки» (г. Одесса) + Мария Острога, «Гостиница 72»;

«Без вариантов» (г. Сумы) + Илья Бондаренко, «Гостиница 72»;

«Хомяки» (с. Антоновка) + Богдан Межонов, «Минипанки»;

«Котлетки младшие» (г. Сумы) + тренер-джокер Дария Царенко, «Николь Кидман».

По результатам выступления в конкуре «полотно» и батл «обратная разминка» из десяти команд в следующую стадию прошли шесть команд: «Сегодня можно всё» (Киев), «Женский формат» (Сумы), «Мишка и пончики» (Одесса), «60-й калибр» (Харьков), «Бешеные тапки» (Одесса), «Котлетки младшие» (Сумы).

Победила в четвертьфинале команда «Бешеные тапки» с тренером Машей Острогой.

Полуфинал состоится 14 октября, пишет сайт вуза.

Досуг Школьная лига смеха
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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