Театр танца «Феерия» СумГУ - победитель Международного форума искусств

Участие в нем приняли около 5 тысяч участников из Киева, Харькова, Полтавы, Днепра, Сум, Запорожья, Крамоторска, Умани и др. Сумской государственный университет на мероприятии представили участники театра танца «Феерия» (руководитель - Светлана Бондаренко). Они выступили в двух танцевальных номинациях: «Народный танец» (композиция «Український жартівливий») и «Free style» (композиция «Не отпускай»). По результатам конкурса обе композиции получили высокие награды - дипломы лауреатов I степени.
Среди членов жюри работали преподаватели по хореографии, судьи международного класса, руководители танцевальных проектов из Украины, Франции. В рамках форума студенты также посетили мастер-классы по «modern-dance» и «hip-hop» от известных европейских хореографов, сообщает сайт вуза.
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