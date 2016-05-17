Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:53159

Театр танца «Феерия» СумГУ - победитель Международного форума искусств

12-14 апреля в Харькове на сцене национального академического театра оперы и балета имени Н. Лысенко состоялся Международный форум искусств «...О Весне».

Участие в нем приняли около 5 тысяч участников из Киева, Харькова, Полтавы, Днепра, Сум, Запорожья, Крамоторска, Умани и др. Сумской государственный университет на мероприятии представили участники театра танца «Феерия» (руководитель - Светлана Бондаренко). Они выступили в двух танцевальных номинациях: «Народный танец» (композиция «Український жартівливий») и «Free style» (композиция «Не отпускай»). По результатам конкурса обе композиции получили высокие награды - дипломы лауреатов I степени.

Среди членов жюри работали преподаватели по хореографии, судьи международного класса, руководители танцевальных проектов из Украины, Франции. В рамках форума студенты также посетили мастер-классы по «modern-dance» и «hip-hop» от известных европейских хореографов, сообщает сайт вуза.

Досуг Танцы
view counter

По тематике

Конотопские танцоры отличились во Львове
27.02.2019 17:51

Конотопские танцоры отличились во Львове

Ученики Конотопской школы танцевального спорта «Элит-Данс» приняли участие в открытых рейтинговых и классификационных соревнованиях по танцевальному спорту «Lviv Rising Stars...

Сумские школьники выиграли творческий конкурс в Грузии
20.09.2018 13:10

Сумские школьники выиграли творческий конкурс в Грузии

Ученики сумской школы №12 завоевали «золото» на Международном творческом конкурсе в Грузии....

Сумские танцоры собирают награды
24.11.2017 12:59

Сумские танцоры собирают награды

Ансамбль современного и эстрадного танца «Визави» получил награду на III Всеукраинском фестивале-конкурсе хореографического искусства «Территория талантов - 2017»....

21.10.2016 10:14

В Сумах пройдет фестиваль восточных танцев

Украинская Ассоциация исполнителей восточного танца и Сумское областное отделение УАВСТ приглашают посетить Открытый чемпионат области по беллидансу и индийскому танцу....

Сумские танцоры и певцы стали лучшими в Виннице и Ровно
17.05.2016 16:01

Сумские танцоры и певцы стали лучшими в Виннице и Ровно

Народный ансамбль народного танца «Молодість» Сумского высшего училища искусств и культуры им.Д.С.Бортнянского одержал победу во Всеукраинском фестивале-конкурсе «Танцювальний оберіг» (г....

Новости

Нафтогаз с мая повышает цену газа для населения на 1,14 грн за куб. м
Сегодня 14:47
В Краснополье открыли футбольную площадку с искусственным покрытием
Сегодня 17:57
КДК лишил «Сумы» профессионального статуса: 6 участников договорняков отстранены пожизненно
Сегодня 17:43
Серед сумчан збирають думки щодо назви провулку Бузковий
Сегодня 17:33
В СНАУ открыли новые учебно-научные лаборатории
Сегодня 17:27
В Сумах завели дело на одесских полицейских
Сегодня 17:00
Театр танца «Феерия» СумГУ - победитель Международного форума искусств
Сегодня 16:53
На Сумщине на ходу загорелся «КамАЗ» (видео)
Сегодня 16:10
В Сумах определили полуфиналистов «Школьной лиги смеха»
Сегодня 15:40
В Сумском роддоме продолжили отопительный сезон
Сегодня 15:20
Шосткинский боксер будет боксировать против экс-чемпиона мира
Сегодня 15:15
Экс-губернатор Сумщины Шульга всплыл в еще одном вузе
Сегодня 14:42
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.