На Сумщині знімали кіно про гетьмана Виговського Минулого тижня на території Сумської області на замовлення Держкіно відбувалися зйомки науково-документального фільму «Іменем Виговського» («Конотопська битва-360»).

Про це на свій сторінці у Фейсбуці написав сумскьий краєзнавець Олег Корнієнко.

«Інші частини картини будуть знімати в Києві, Переяславі та Гадячі. До створення фільму долучилися знані історики Олексій Сокирко, Анатолій Бульвінський, Кирило Галушко, митці Оксана Забужко та Тарас Компаніченко, громадські й державні діячі, історичні реконструктори. На Сумщині зйомки відбувалися у м. Конотопі та Конотопському районі - на полі Конотопської битви 1659 року між військом гетьмана Івана Виговського та московського царату, що охоплює площу понад 70 кв. км. До них залучалися члени Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Шаміль Акічев і Олег Корнієнко. Окрема подяка за сприяння голові Сумської ОДА Миколі Клочку та Конотопському краєзнавчому музею.

Фільм має вийти на великий екран. Сподіваюся, що його побачать і мешканці Сумщини.

Щиро радий знайомству з режисером Олегом Володкевичем і його чудовим творчим колективом!» - написав краєзнавець.