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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Экс-губернатор Сумщины Шульга всплыл в еще одном вузе

Владимир Шульга теперь работает проректором в Харьковском университете внутренних дел.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«Закрывая вопрос о моем новом месте работы, о том, чем я буду заниматься и так далее.

Попробую кратко объяснить.

Мне выпала большая честь принять участие в создании и развитии уникальной для Украины Системы авиационной безопасности и защиты МВД.

Нет, я не буду на вертолетах ловить правонарушителей, я не буду на самолетах тушить пламя. Более того, представлять себе эту систему, как просто авиационные подразделения Нацполиции, ГСЧС, Погранслужбы или Нацгвардии - очень недальновидно.

Система авиационной безопасности и защиты населения - это структура, которая включает в себя полный, замкнутый цикл функционирования и профессиональной деятельности: от подготовки пилотов и инженерного персонала аэродромов к созданию полноценных баз для обслуживания вертолетов и самолетов.

Именно для этого и были переданы Кременчугский летный колледж (прежде - легендарное вертолетное училище) в структуру МВД. Именно на его базе и будет вестись подготовка пилотов, диспетчеров, инженеров.

По технической стороне системы, то, как уже известно, МВД заключило соглашение о закупке 55 вертолетов Airbus Helicopters и заказало 13 самолетов в ГП «Антонов». Что будет со старым авиапарком - пока не известно. Но, наверное, будут иметь место совершенствование и модернизация.

Ну и, наконец, в чем моя роль.

Меня пригласили на должность проректора Харьковского Национального университета внутренних дел. Я буду заниматься работой как раз связанной с подготовкой кадров для системы авиабезопасности и защиты, созданной в МВД.

Сейчас могу сказать, что первоочередными вопросами являются кардинальное обновление материально-технической базы и кадровые вопросы для обеспечения как можно качественного обучения курсантов», - написал бывший нардеп от Сумщины, экс-губернатор Сумщины, экс-проректор Национального университета авиации.

Право Владимир Шульга
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