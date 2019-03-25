Нафтогаз с мая повышает цену газа для населения на 1,14 грн за куб. м НАК «Нафтогаз Украины» с 1 мая повышает оптовую цену газа для населения на 15%. В результате такого повышения розничная цена газа вырастет с 8,55 грн до 9,72 грн за куб. м.

НАК «Нафтогаз Украины» прислал в адрес «Сумыгаз Сбыт» проект дополнительного соглашения к договору на поставку газа для населения, в котором c 1 мая 2019 года оптовая цена газа для населения без учета транспортных составляющих увеличивается с 7 482,61 до 8 621,76 грн за тыс куб. Это на 1 139,15 грн, или 15% выше действующей цены. При этом тарифы на транспортировку и распределение газа остаются неизменными.

В результате такого шага государственной газовой монополии НАК «Нафтогаз Украины» розничная цена газа для населения увеличится до 9,72 грн за куб. м. Доля группы Нафтогаз в этой цене вырастет почти до 92% (сейчас она составляет около 90%).

Отметим, что «Сумыгаз Сбыт» в прошлом месяце уже обращался к НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой уменьшить цену на газ для населения в связи с продолжающимся снижением цен на рынке газа. В ответ Нафтогаз отказался снижать стоимость газа? сообщает пресс-служба компании.