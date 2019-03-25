Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:47245

Нафтогаз с мая повышает цену газа для населения на 1,14 грн за куб. м

НАК «Нафтогаз Украины» с 1 мая повышает оптовую цену газа для населения на 15%. В результате такого повышения розничная цена газа вырастет с 8,55 грн до 9,72 грн за куб. м.

НАК «Нафтогаз Украины» прислал в адрес «Сумыгаз Сбыт» проект дополнительного соглашения к договору на поставку газа для населения, в котором c 1 мая 2019 года оптовая цена газа для населения без учета транспортных составляющих увеличивается с 7 482,61 до 8 621,76 грн за тыс куб. Это на 1 139,15 грн, или 15% выше действующей цены. При этом тарифы на транспортировку и распределение газа остаются неизменными.

В результате такого шага государственной газовой монополии НАК «Нафтогаз Украины» розничная цена газа для населения увеличится до 9,72 грн за куб. м. Доля группы Нафтогаз в этой цене вырастет почти до 92% (сейчас она составляет около 90%).

Отметим, что «Сумыгаз Сбыт» в прошлом месяце уже обращался к НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой уменьшить цену на газ для населения в связи с продолжающимся снижением цен на рынке газа. В ответ Нафтогаз отказался снижать стоимость газа? сообщает пресс-служба компании.

Экономика Газ ООО «Сумыгаз сбыт» Повышение тарифов
view counter

По тематике

Для сумчан газ дорожает на 15%?
Вчера 18:15

Для сумчан газ дорожает на 15%?

С 1 мая цена газа для сумчан будет на 15% выше....

04.04.2019 11:37

В Сумах подешевеет газ

Правительство предоставило возможность «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения....

03.04.2019 08:41

С пятницы стоимость проезда в шосткинских маршрутках – 5 грн

С 5 апреля подорожает проезд в маршрутках. Такую новость сообщили в местной мэрии....

Сумские мусорщики снова хотят повысить тарифы
26.03.2019 12:03

Сумские мусорщики снова хотят повысить тарифы

ООО «А-Муссон» и ООО "Сервисресурс" информируют потребителей о намерении осуществить изменение тарифов....

25.03.2019 10:51

С 1 апреля КСПУ могут отключить газ

Такое письмо пришло в Сумской горсовет от НАК «Нафтогаз»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.