Сумской театр получил награду в Польше Открытый молодежный театр «Кураж» СумГУ получил награды на международном конкурсе.

Открытый молодежный театр «Кураж» Сумского государственного университета выступил на VI международном конкурсе «Wschod-Zachod» в Кракове (Польша), представив зрителям спектакль «Те, що не вмирає» по драме-феерии Леси Украинский «Лісова пісня». Режиссер-постановщик спектакля - Ирина Небилова.

Гостями конкурса также стали шесть профессиональных и десять любительских театров из Германии, Финляндии, Украины, Польши. Почетное жюри высоко оценили игру сумских актеров, подтверждение тому - дипломы лауреатов в различных номинациях. Актер Виталий Ханин получил награду как лучший актер первого плана (за роль Лукаша). Две «Специальные награды» от члена жюри, актрисы театра и кино Римы Зюбиной «Актерское надежда» получили Инна Халява (за роль Мавки) и Валерий Бородавка (за роль Лешего). Гран-При получил театр из Берлина за спектакль о Чернобыле.