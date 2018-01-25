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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской театр получил награду в Польше

Открытый молодежный театр «Кураж» СумГУ получил награды на международном конкурсе.

Открытый молодежный театр «Кураж» Сумского государственного университета выступил на VI международном конкурсе «Wschod-Zachod» в Кракове (Польша), представив зрителям спектакль «Те, що не вмирає» по драме-феерии Леси Украинский «Лісова пісня». Режиссер-постановщик спектакля - Ирина Небилова.

Гостями конкурса также стали шесть профессиональных и десять любительских театров из Германии, Финляндии, Украины, Польши. Почетное жюри высоко оценили игру сумских актеров, подтверждение тому - дипломы лауреатов в различных номинациях. Актер Виталий Ханин получил награду как лучший актер первого плана (за роль Лукаша). Две «Специальные награды» от члена жюри, актрисы театра и кино Римы Зюбиной «Актерское надежда» получили Инна Халява (за роль Мавки) и Валерий Бородавка (за роль Лешего). Гран-При получил театр из Берлина за спектакль о Чернобыле.

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«Потерянное звено» Крис Батлер (Канада, США, 2019)
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«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
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«Шазам!» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2018)
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16:10—50 грн.
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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