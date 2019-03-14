Шосткинский боксер будет боксировать против экс-чемпиона мира Шосткинский боксёр первого полусреднего дивизиона Иван Редкач свой следующий бой проведёт 1 июня в США против экс-чемпиона мира американца Девона Александера.

Этот бой пройдёт в категории полусреднего дивизиона и для американца он станет первым выступлением под руководством легендарного американского боксёра Роя Джонса-младшего, который ныне является тренером и промоутером.