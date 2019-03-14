Шосткинский боксер будет боксировать против экс-чемпиона мира

Этот бой пройдёт в категории полусреднего дивизиона и для американца он станет первым выступлением под руководством легендарного американского боксёра Роя Джонса-младшего, который ныне является тренером и промоутером.
9-13 апреля в Харькове проходил чемпионат ФСО «Динамо» по боксу среди юношей 2005-2006 г.р....
5-7 апреля в спортивном комплексе «Авангард» в Сумах разыграют награды турнира по боксу «Мужество-2019»....
Сумской боксер-профессионал переходит в весовую категорию до 63,5 кг....
14-16 марта в Сумах в спорткомплексе «Олимп» проходил зональный чемпионат Украины по боксу среди юношей....
14-16 марта в спорткомплексе «Олимп» пройдут поединки зонального чемпионата Украины по боксу среди юношей....