На Сумщине на ходу загорелся «КамАЗ» (видео)

При обследовании улично-дорожной сети автодороги регионального значения Р-60 «Кролевец - Конотоп - Ромны - Пирятин» в Роменском районе патрульные отдела безопасности дорожного движения (БДД) заметили автомобиль «КамАЗ», который стоял у края проезжей части. Из-под кабины транспортного средства шел дым, и виднелось пламя.
«Не теряя времени, я схватил огнетушитель, который был в нашем служебном автомобиле, и бросился тушить пожар. В это время мой коллега вызвал бригаду спасателей», - рассказывает инспектор отдела БДД Дмитрий Скрипченко.
В дальнейшем, полицейские вместе с жителями близлежащих домов и неравнодушными водителями, которые также остановились помочь, ликвидировали пожар, использовав огнетушители, воду и песок.
К счастью, в результате данного происшествия никто не пострадал.
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