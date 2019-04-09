Шосткинец за аренду виртуальной квартиры заплатили реальные деньги Желая арендовать квартиру в Шостке, юноша перечислил «арендодателю» 5500 гривен предоплаты. В итоге остался и без денег, и без понравившегося жилья.

В полицию Шостки с заявлением о мошенничестве обратился 19-летний юноша, который рассказал, что нашел в Интернете интересное предложение о сдаче в долгосрочную аренду квартиры в Шостке. Ежемесячный наем жилья был оценен в 2500 гривен.

Он связался по указанному в объявлении номеру телефона и договорился с владельцем об аренде. По обоюдному согласию заявитель перечислил на продиктованный номер банковской карточки предоплату за два месяца и еще дополнительно 500 гривен за коммунальные услуги. По словам юноши, он делает так не впервые, и до сих пор его никто не обманывал.

После перечисления средств парень снова позвонил «арендодателю», чтобы договориться о передаче ключей, но тот телефон уже выключил.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски афериста.

Правоохранители снова обращаются к гражданам быть максимально осторожными при осуществлении различного рода операций через Интернет. Не отсылайте предоплату за заказанный товар, за аренду жилья и т.д., а рассчитывайтесь за него при получении или после непосредственной передачи ключей в случае вы найма жилья. Помните, что едва ли не каждое второе онлайн объявление размещается аферистами с целью завладения вашими средствами, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.