Сумщина в ТОП-10 в Украине по показателям развития животноводства

По состоянию на 1 апреля во всех категориях хозяйств насчитывается 152,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров - 75,2 тыс. голов, а также свиней - 113,8 тыс. голов, овец и коз - 40,7 тыс. голов, птицы - 4,4 млн голов; в сельскохозяйственных предприятиях области - 75,9 тыс. гол крупного рогатого скота, в том числе 32,1 тыс. голов коров, 51,8 тыс. голов свиней, 5,3 тыс. голов овец, 1,3 млн голов птицы.
Сельскохозяйственными предприятиями области по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличено производство (реализацию) мяса - на 0,2 тыс. тонн (на 3,6%), производство яиц - на 11,1 млн штук (37,8%).
В I квартале произведено 39 тыс. тонн молока. В среднем по сельскохозяйственным предприятиям области надой на одну корову составил 1196 кг.
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