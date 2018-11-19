Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:43205

Сумщина в ТОП-10 в Украине по показателям развития животноводства

По итогам I квартала среди сельскохозяйственных предприятий регионов Украины Сумщина занимает шестое место по численности коров, седьмое место - по поголовью крупного рогатого скота, восьмое место - по валовому производству молока.

По состоянию на 1 апреля во всех категориях хозяйств насчитывается 152,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров - 75,2 тыс. голов, а также свиней - 113,8 тыс. голов, овец и коз - 40,7 тыс. голов, птицы - 4,4 млн голов; в сельскохозяйственных предприятиях области - 75,9 тыс. гол крупного рогатого скота, в том числе 32,1 тыс. голов коров, 51,8 тыс. голов свиней, 5,3 тыс. голов овец, 1,3 млн голов птицы.

Сельскохозяйственными предприятиями области по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличено производство (реализацию) мяса - на 0,2 тыс. тонн (на 3,6%), производство яиц - на 11,1 млн штук (37,8%).

В I квартале произведено 39 тыс. тонн молока. В среднем по сельскохозяйственным предприятиям области надой на одну корову составил 1196 кг.

Экономика Животноводство Сельское хозяйство
view counter

По тематике

29.03.2019 12:12

На Сумщине посчитали посевные площади - 2019

На Сумщине площадь посевов сельскохозяйственных культур под урожай 2019 года составит 1150 тыс. гектаров....

23.01.2019 13:00

Сумщина вошла топ-10 лучших областей по развитию молочного скотоводства

По состоянию на 1 января 2019 года во всех категориях хозяйств области насчитывается 146,1 тыс. голов крупного рогатого скота....

В Сумах проходит III форум производителей сельскохозяйственной продукции
20.12.2018 15:17

В Сумах проходит III форум производителей сельскохозяйственной продукции

Форум «Кооперация в аграрной сфере как залог укрепления малого и среднего аграрного бизнеса Сумщины» проходит в ТЦ «Ильинский» в Сумах....

26.11.2018 15:50

На Сумщине собрали рекордный урожай зерновых

Аграрии Сумщины намолотили более 4 миллионов тонн зерна, что является рекордом для области....

19.11.2018 12:36

На Сумщине планируют собрать 4 миллиона тонн зерновых культур

Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил директор областного департамента агропромышленного развития Александр Маслак....

Новости

Нафтогаз с мая повышает цену газа для населения на 1,14 грн за куб. м
Вчера 14:47
В Сумах сбили девушку на пешеходном переходе (видео)
Сегодня 14:09
Сумчане с призами международных соревнований по танцевальному спорту
Сегодня 13:59
В Сумах сельские громады получили автомобили для семейных врачей
Сегодня 13:11
На Сумщине нашли 50-килограммовую авиабомбу
Сегодня 12:57
В Лебедине на пожаре погиб мужчина
Сегодня 12:24
В Сумах устанавливают очередное информационное табло на остановке
Сегодня 12:18
В Сумах на футзальной площадке соревновались учащиеся интернатных учреждений
Сегодня 12:01
Сумщина в ТОП-10 в Украине по показателям развития животноводства
Сегодня 11:43
Окружение нардепа Деркача получило 42 га заповедного фонда Конча-Заспы
Сегодня 11:10
Сумские студенты вышли в финал чемпионата Украины по баскетболу 3х3
Сегодня 11:00
В Сумах Девятка без воды
Сегодня 10:38
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Потерянное звено» Крис Батлер (Канада, США, 2019)
«Потерянное звено» Крис Батлер (Канада, США, 2019)
Кино Космос
12:10 — 45 грн.
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
Кино Космос
13:55—50 грн. 18:35—55 грн.
«Шазам!» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2018)
«Шазам!» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2018)
Кино Космос
16:10—50 грн.
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
«Дамбо» Тим Бёртон (США, 2019)
Кино Космос
11:30—45 грн. 16:05—50 грн.
 
«Кленовые листья»
Театр Театр им. М.С.Щепкина
16.00

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.