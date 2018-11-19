Сумщина в ТОП-10 в Украине по показателям развития животноводства По итогам I квартала среди сельскохозяйственных предприятий регионов Украины Сумщина занимает шестое место по численности коров, седьмое место - по поголовью крупного рогатого скота, восьмое место - по валовому производству молока.

По состоянию на 1 апреля во всех категориях хозяйств насчитывается 152,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров - 75,2 тыс. голов, а также свиней - 113,8 тыс. голов, овец и коз - 40,7 тыс. голов, птицы - 4,4 млн голов; в сельскохозяйственных предприятиях области - 75,9 тыс. гол крупного рогатого скота, в том числе 32,1 тыс. голов коров, 51,8 тыс. голов свиней, 5,3 тыс. голов овец, 1,3 млн голов птицы.

Сельскохозяйственными предприятиями области по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличено производство (реализацию) мяса - на 0,2 тыс. тонн (на 3,6%), производство яиц - на 11,1 млн штук (37,8%).

В I квартале произведено 39 тыс. тонн молока. В среднем по сельскохозяйственным предприятиям области надой на одну корову составил 1196 кг.