Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:00430

В Сумах завели дело на одесских полицейских

Прокуратурой Сумской начато уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей правоохранителями Одессы.

Прокуратурой Сумской области начато уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками следственного отдела Приморского отделения полиции в г. Одесса ГУНП в Одесской области по сохранению вещественных доказательств в уголовном производстве. Сведения в ЕРДР внесены 16 апреля 2019 года по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.

Речь идет о событиях 2016 года. Тогда в прокуратуру Сумской области из Одессы передали материалы уголовного производства для дальнейшего досудебного расследования. Однако дорогостоящее имущество, которое одесские правоохранители изъяли в обществе с ограниченной ответственностью, ни в прокуратуру Сумской области, ни в Сумскую полицию от СП Приморского ОП в г. Одесса не поступало.

В дальнейшем соответствующие постановления, которыми арестовано имущество общества, были отменены, однако сумские правоохранители изъятого владельцу не вернули, поскольку ничего так и не поступило из г. Одесса.

Постановлением Большой Палаты Верховного суда от 12.03.2019 из Государственного бюджета Украины в пользу общества взыскано 4 млн 352 тыс. грн в счет возмещения убытков, понесенных в связи с потерей имущества.

Указанное стало возможным в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей сотрудниками СО Приморского ОП в г. Одесса ГУНП в Одесской области по сохранению вещественных доказательств в уголовном производстве, а именно имущества, изъятого в ООО, в Сумской ОП ГУНП в Сумской области после определения подследственности.

Дальнейшее досудебное следствие в отношении одесских правоохранителей поручено Территориальному управлению ГБР в г. Николаев, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Одесса Одесская полиция Полиция Халатность
view counter

По тематике

04.04.2019 10:38

На Сумщине будут судить водителя, который пытался дать взятку полицейским

На Сумщине будут судить водителя, который пытался подкупить полицейских, чтобы избежать административной ответственности....

На Сумщине будут судить распильщиков, укравших 200 тысяч на ремонт школьной крыши
01.04.2019 16:47

На Сумщине будут судить распильщиков, укравших 200 тысяч на ремонт школьной крыши

На Сумщине будут судить директора ООО и инженера по техническому надзору. За служебной халатности одного другой присвоил 200 тыс грн...

В Сумах задержали начальника райотдела полиции
04.03.2019 20:19

В Сумах задержали начальника райотдела полиции

Начальник одного из районных отделов полиции ГУНП в Сумской области был уличен в вымогательстве и получении неправомерной выгоды....

Сумские полицейские в зоне ООС изымают боеприпасы и незаконные грузы
27.02.2019 17:45

Сумские полицейские в зоне ООС изымают боеприпасы и незаконные грузы

Работники полиции Сумской области не первый год помогают своим донецким и луганским коллегам поддерживать на территории Донбасса законность и правопорядок,...

21.01.2019 13:54

Крещенские праздники на Сумщине прошли без значительных нарушений общественного порядка

Чтобы праздники Богоявления и Крещения прошли спокойно, на охрану общественного порядка и общественного спокойствия в области заступили более 400 сотрудников...

Новости

Нафтогаз с мая повышает цену газа для населения на 1,14 грн за куб. м
Сегодня 14:47
В Краснополье открыли футбольную площадку с искусственным покрытием
Сегодня 17:57
КДК лишил «Сумы» профессионального статуса: 6 участников договорняков отстранены пожизненно
Сегодня 17:43
Серед сумчан збирають думки щодо назви провулку Бузковий
Сегодня 17:33
В СНАУ открыли новые учебно-научные лаборатории
Сегодня 17:27
В Сумах завели дело на одесских полицейских
Сегодня 17:00
Театр танца «Феерия» СумГУ - победитель Международного форума искусств
Сегодня 16:53
На Сумщине на ходу загорелся «КамАЗ» (видео)
Сегодня 16:10
В Сумах определили полуфиналистов «Школьной лиги смеха»
Сегодня 15:40
В Сумском роддоме продолжили отопительный сезон
Сегодня 15:20
Шосткинский боксер будет боксировать против экс-чемпиона мира
Сегодня 15:15
Экс-губернатор Сумщины Шульга всплыл в еще одном вузе
Сегодня 14:42
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.