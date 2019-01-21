В Сумах завели дело на одесских полицейских

Прокуратурой Сумской области начато уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками следственного отдела Приморского отделения полиции в г. Одесса ГУНП в Одесской области по сохранению вещественных доказательств в уголовном производстве. Сведения в ЕРДР внесены 16 апреля 2019 года по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.
Речь идет о событиях 2016 года. Тогда в прокуратуру Сумской области из Одессы передали материалы уголовного производства для дальнейшего досудебного расследования. Однако дорогостоящее имущество, которое одесские правоохранители изъяли в обществе с ограниченной ответственностью, ни в прокуратуру Сумской области, ни в Сумскую полицию от СП Приморского ОП в г. Одесса не поступало.
В дальнейшем соответствующие постановления, которыми арестовано имущество общества, были отменены, однако сумские правоохранители изъятого владельцу не вернули, поскольку ничего так и не поступило из г. Одесса.
Постановлением Большой Палаты Верховного суда от 12.03.2019 из Государственного бюджета Украины в пользу общества взыскано 4 млн 352 тыс. грн в счет возмещения убытков, понесенных в связи с потерей имущества.
Указанное стало возможным в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей сотрудниками СО Приморского ОП в г. Одесса ГУНП в Одесской области по сохранению вещественных доказательств в уголовном производстве, а именно имущества, изъятого в ООО, в Сумской ОП ГУНП в Сумской области после определения подследственности.
Дальнейшее досудебное следствие в отношении одесских правоохранителей поручено Территориальному управлению ГБР в г. Николаев, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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