В Сумах завели дело на одесских полицейских Прокуратурой Сумской начато уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей правоохранителями Одессы.

Прокуратурой Сумской области начато уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками следственного отдела Приморского отделения полиции в г. Одесса ГУНП в Одесской области по сохранению вещественных доказательств в уголовном производстве. Сведения в ЕРДР внесены 16 апреля 2019 года по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.

Речь идет о событиях 2016 года. Тогда в прокуратуру Сумской области из Одессы передали материалы уголовного производства для дальнейшего досудебного расследования. Однако дорогостоящее имущество, которое одесские правоохранители изъяли в обществе с ограниченной ответственностью, ни в прокуратуру Сумской области, ни в Сумскую полицию от СП Приморского ОП в г. Одесса не поступало.

В дальнейшем соответствующие постановления, которыми арестовано имущество общества, были отменены, однако сумские правоохранители изъятого владельцу не вернули, поскольку ничего так и не поступило из г. Одесса.

Постановлением Большой Палаты Верховного суда от 12.03.2019 из Государственного бюджета Украины в пользу общества взыскано 4 млн 352 тыс. грн в счет возмещения убытков, понесенных в связи с потерей имущества.

Указанное стало возможным в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей сотрудниками СО Приморского ОП в г. Одесса ГУНП в Одесской области по сохранению вещественных доказательств в уголовном производстве, а именно имущества, изъятого в ООО, в Сумской ОП ГУНП в Сумской области после определения подследственности.

Дальнейшее досудебное следствие в отношении одесских правоохранителей поручено Территориальному управлению ГБР в г. Николаев, сообщает пресс-служба прокуратуры области.