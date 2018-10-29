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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5799

В Краснополье открыли футбольную площадку с искусственным покрытием

Сегодня, 17 апреля, в Краснополье открыли футбольную площадку с искусственным покрытием.

Первый замглавы Сумской облгосадминистрации Вадим Акперов поздравил юных спортсменов-учащихся Краснопольской школы, на территории которой построено площадка, и всех жителей громады.

«Важнейшая задача для нас всех здесь присутствующих - забрать детей с улицы. Чем больше детей будет заниматься на спортивных площадках, ходить в спортивные залы на кружки и секции, тем здоровее будет нация. А здоровая нация - это фундамент успешной громады, области и страны в целом. Поэтому государство и руководство области прилагает максимум усилий для развития спортивной инфраструктуры в громадах», - отметил он.

Реализация проекта строительства этого футбольного площадки осуществлялась в течение 2017-2018 годах за счет средств бюджетной программы «Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины». По этой программе из государственного бюджета выделено 746,6 тысячи гривен на эту площадку, а еще 750 тыс. гривен - предоставлено местным бюджетом.

Краснопольский поселковый голова Юрий Яремчук добавил: «Строительство спортивной площадки в Краснопольской школе является очередным совместным шагом государства и местных властей по развитию футбольной инфраструктуры громады. Я уверен, что эта площадка никогда не будет пустовать и станет дополнительным импульсом для улучшения спортивных достижений юных краснопольчан».

Юным футболистам гости подарили мячи и другой футбольный инвентарь. Право перерезать ленточку и сделать первый удар был предоставлен воспитанникам детско-юношеской спортивной школы и почетным гостям, сообщает сайт ОГА.

Спорт Краснополье Футбольное поле
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