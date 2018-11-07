В СНАУ открыли новые учебно-научные лаборатории

Назначение лабораторий - обучение студентов и магистров методам исследования молекулярной биологии и генетики, проведения молекулярно-генетических исследований в агрономии и ветеринарии.
По словам Николая Клочко, очень важно, что на Сумщине есть такой вуз аграрного направления, который соответствует требованиям современности. Подтверждением этого являются студенты из многих регионов Украины и почти 500 студентов из 27 стран мира, которые учатся здесь.
«Эти лаборатории на самом деле уникальны не только для Сумщины, но и для всей Украины, ведь аграрный сектор является одним из главных двигателей экономики», - подчеркнул руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
«Наши новые контакты с Сумским национальным аграрным университетом помогут совместно развивать направления сотрудничества, касается пищевых технологий. Мы настроены очень тесно взаимодействовать с Сумским национальным аграрным университетом для того, чтобы в будущем вместе производить высококачественные продукты», - рассказал представитель немецкой делегации Олаф Кнапп.
Николай Клочко поблагодарил иностранным инвесторам за внимание к Сумской области, заинтересованность в развитии бизнеса именно в нашем регионе.
«Гости посетили наш аграрный университет. Они довольны увиденным, готовы сотрудничать. Мне очень приятно, что Сумская область все больше становится привлекательной для инвесторов, и они видят в ней большой потенциал. Мы еще раз убедились, что когда наука, власть и бизнес сотрудничают, всегда есть результат», - прокомментировал председатель облгосадминистрации.
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