КДК лишил «Сумы» профессионального статуса: 6 участников договорняков отстранены пожизненно КДК ФФУ опубликовал решение о нарушениях кодекса этики и честной игры ПФК «Сумы».

КДК применил к фигурантам дела следующие санкции:

– «Сумы» исключены из состава участников соревнований ПФЛ и лишены статуса профессионального клуба;

– президенту «Сум» Ростиславу Козару, помощнику главного тренера Александру Мартюку и футболистам Егору Луговому, Олегу Давыдову, Тарасу Дураю, Сергей Гаращенкову пожизненно запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом;

– футболистам Давиду Кохии, Артему Штанько, Ираклию Циколие, Ярославу Рафальскому, Владиславу Шараю, Дмитрию Богачеву и Артему Козлову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом сроком на 1 год;

– футболисту Николаю Вечурко запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом сроком на полгода;

– футболистам Давиду Кохии, Артему Штанько, Ираклию Циколие, Ярославу Рафальскому, Владиславу Шараю, Дмитрию Богачеву, Артему Козлову и Николаю Вечурко запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом сроком на 3 года условно;

– футболистам Давиду Кохии, Артему Штанько, Ираклию Циколие, Ярославу Рафальскому, Владиславу Шараю, Дмитрию Богачеву, Артему Козлову и Николаю Вечурко установлен испытательный срок 2 года, за который они своим поведением должны показать свое исправление.

«Сумы» могут в десятидневный срок обжаловать данное решение в Апелляционном комитете ФФУ.

Решение вступает в силу после истечения срока на его обжалование или, в случае обжалования, после принятия решения Апелляционным комитетом ФФУ.

«Сумы» получили наказание за многократное участие в договорных матчах. «Сумы» сейчас занимают 13-е место в турнирной таблице первой лиги.