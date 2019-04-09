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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:00212

Сумские студенты вышли в финал чемпионата Украины по баскетболу 3х3

В Харькове прошел региональный этап студенческого чемпионата Украины по баскетболу 3х3.

Среди шести мужских команд победила команда Сумского государственного университета, которая в финальном матче одолела харьковский «Политех» с разгромным счетом 21:6. Также право участия в национальном финале получили полуфиналисты: «Политехник-2» и Харьковская государственная академия физической культуры.

В женской категории участниками национального финала стали: Харьковская государственная академия физической культуры, Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды и Сумской государственный университет.

Спорт Баскетбол 3х3 СумГУ
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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