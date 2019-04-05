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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:57232

В Сумах патрульные и окровавленные дети призывали соблюдать ПДД

16 апреля в центре Сум патрульные полицейские вместе со студентами и учащимися учебных заведений в необычной форме пытались достучаться до сознания жителей и гостей города.

На время проведения мероприятия под названием «Будь сознательным», молодежь превратилась участников дорожного движения, которые попали в ДТП. В то же время, каждый из них держал соответствующие плакаты, которые отмечали причину попадания в автопроисшествие - «Я превысил скорость», «Я была незаметной ночью», «Мне было лень идти до зебры», «Мама, я просил не идти на красный», «Я сел пьяный за руль» и «Я слушала громкую музыку».

Прохожие с пониманием относились к такой акции: спрашивали о ее цели и интересовались статистикой аварийности в городе. К тому же каждый из них получал открытки с указанием полезной информации.

Справка

За три месяца в Сумах произошло 221 ДТП, в которых 2 человека погибли и 45 получили телесные повреждения.

Право Акция Дтп Патрульная полиция
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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