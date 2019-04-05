В Сумах патрульные и окровавленные дети призывали соблюдать ПДД

На время проведения мероприятия под названием «Будь сознательным», молодежь превратилась участников дорожного движения, которые попали в ДТП. В то же время, каждый из них держал соответствующие плакаты, которые отмечали причину попадания в автопроисшествие - «Я превысил скорость», «Я была незаметной ночью», «Мне было лень идти до зебры», «Мама, я просил не идти на красный», «Я сел пьяный за руль» и «Я слушала громкую музыку».
Прохожие с пониманием относились к такой акции: спрашивали о ее цели и интересовались статистикой аварийности в городе. К тому же каждый из них получал открытки с указанием полезной информации.
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