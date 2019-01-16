Российский суд оставил за решеткой военнопленного моряка с Сумщины Он будет находиться под стражей до 24 июля.

Лефортовский суд в Москве продлил содержание под стражей всех 24 украинских военнопленных моряков, захваченных в Керченском проливе в конце ноября прошлого года, сообщает Громадське.

Последним решение суда получили моряки Юрий Будзило, Владимир Лесовой, Юрий Безъязычный, Олег Мельничук и уроженец Сумщины Богдан Небылица. Их оставили под стражей до 24 июля, тогда как трех раненых моряков – Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку – до 26 июля.

В целом же, 17 апреля российский суд принял соответствующее решение в отношении всех моряков. Во время заседаний они отказывались давать показания, а их адвокаты отмечали на статусе моряков как военнопленных.

Напомним, 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" осуществляли плановый переход из Одессы в Бердянск для создания новой базы ВМС в Азовском море. Утром того же дня российский военный корабль совершил таран буксира "Яны Капу" недалеко от Керченского пролива. Из экипажа буксира никто не пострадал. После этого российская сторона заблокировала проход Керченским проливом. Украинские корабли простояли у Керченского пролива до вечера 25 ноября и решили вернуться в Одессу. После начала движения российские пограничники начали преследование украинские суда, а после применили оружие, напав на них. Корабли были захвачены, а 24 члена экипажа взяты в плен. Несколько из них получили ранения во время нападения.

Впоследствии так называемые суды в аннексированном Крыму арестовали их на два месяца. После этого моряков доставили в СИЗО в Москве. Всех их обвиняют в якобы незаконном пересечении российской границы. Позже все украинские моряки признали себя военнопленными России.