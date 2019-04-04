Патрульные оштрафовали сумского маршрутчика, проехавшего на красный (видео)

Об этом сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб.
«12.04.19 в соцсетях появился видеоматериал с нарушением требований ПДД водителем маршрутного транспортного средства (хочу сделать акцент, что не на линию 102, а только в соцсети).
Видео быстро нашло своих зрителей, и стало появляться в СМИ.
Конечно, же и СМИ начали задавать правильные вопросы - нашли, привлекли, какой штраф и другое? Правильно, но экипажи, которые несут службу на линии не смотрят соцсети.
И началось.
12-14.04 - выходные, но мы пытаемся связаться с владельцем видео. Есть контакт, договариваемся, что в понедельник он предоставит объяснении по поводу данного факта (оно нам очень нужно для сбора материалов дела).
15.04 - отбираем объяснения, начинаем поиски водителя - не находим.
16.04 - водителя нет на маршруте. Обращаемся к предприятию, где он работает. Выясняем - он выходной.
17.04 - водитель на смене. Находим выносим постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 425 гривен.
Доброе дело сделано. Нарушитель привлечен к ответственности.
Отмечу одно - процесс состоялся значительно быстрее, если бы сразу последовал вызов на 102. Мы его приняли и уверен в тот же день - разыскали и составили постановление», - написал он.
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