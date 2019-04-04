Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:22263

Патрульные оштрафовали сумского маршрутчика, проехавшего на красный (видео)

Сегодня, 17 апреля, патрульные вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП водителю маршрутки, который проехал на красный свет 12 апреля.

Об этом сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб.

«12.04.19 в соцсетях появился видеоматериал с нарушением требований ПДД водителем маршрутного транспортного средства (хочу сделать акцент, что не на линию 102, а только в соцсети).

Видео быстро нашло своих зрителей, и стало появляться в СМИ.

Конечно, же и СМИ начали задавать правильные вопросы - нашли, привлекли, какой штраф и другое? Правильно, но экипажи, которые несут службу на линии не смотрят соцсети.

И началось.

12-14.04 - выходные, но мы пытаемся связаться с владельцем видео. Есть контакт, договариваемся, что в понедельник он предоставит объяснении по поводу данного факта (оно нам очень нужно для сбора материалов дела).

15.04 - отбираем объяснения, начинаем поиски водителя - не находим.

16.04 - водителя нет на  маршруте. Обращаемся к предприятию, где он работает. Выясняем - он выходной.

17.04 - водитель на смене. Находим выносим постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 425 гривен.

Доброе дело сделано. Нарушитель привлечен к ответственности.

Отмечу одно - процесс состоялся значительно быстрее, если бы сразу последовал вызов на 102. Мы его приняли и уверен в тот же день - разыскали и составили постановление», - написал он.

Право Красный свет Маршрутки
view counter

По тематике

12.04.2019 22:43

В Сумах сразу две маршрутки поехали на красный (видео)

Сегодня, 12 апреля, на перекрестке ул. Харьковская и Линейная сразу две маршрутки нарушили правила дорожного движения, начав движение на запрещающий...

Даже в Кролевце в маршрутках можно расплатиться карточкой
11.04.2019 09:49

Даже в Кролевце в маршрутках можно расплатиться карточкой

В маршрутке № 3 в Кролевце можно рассчитываться банковской карточкой....

10.04.2019 12:11

Даже в Конотопе задумались над онлайн-мониторингом маршруток и электронным билетом

9 апреля в Конотопе под председательством первого заместителя городского головы Тараса Омельченко состоялось заседание городской комиссии по контролю за соблюдением...

Водителю маршрутки под кайфом выписали штраф
10.04.2019 10:53

Водителю маршрутки под кайфом выписали штраф

Водитель сумской перевозил пассажиров под действием наркотических веществ....

В Сумах в маршрутке проломился пол
04.04.2019 14:09

В Сумах в маршрутке проломился пол

Сегодня, 4 апреля, в маршрутке № 5 рессора проломила пол в салоне....

Новости

Нафтогаз с мая повышает цену газа для населения на 1,14 грн за куб. м
Сегодня 14:47
Патрульные оштрафовали сумского маршрутчика, проехавшего на красный (видео)
Сегодня 21:22
Сумские хоккеистки сыграют на кубке европейских чемпионов
Сегодня 20:55
Российский суд оставил за решеткой военнопленного моряка с Сумщины
Сегодня 20:05
В Сумах патрульные и окровавленные дети призывали соблюдать ПДД
Сегодня 19:57
В Краснополье открыли футбольную площадку с искусственным покрытием
Сегодня 17:57
КДК лишил «Сумы» профессионального статуса: 6 участников договорняков отстранены пожизненно
Сегодня 17:43
Серед сумчан збирають думки щодо назви провулку Бузковий
Сегодня 17:33
В СНАУ открыли новые учебно-научные лаборатории
Сегодня 17:27
В Сумах завели дело на одесских полицейских
Сегодня 17:00
Театр танца «Феерия» СумГУ - победитель Международного форума искусств
Сегодня 16:53
На Сумщине на ходу загорелся «КамАЗ» (видео)
Сегодня 16:10
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.