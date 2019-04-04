Патрульные оштрафовали сумского маршрутчика, проехавшего на красный (видео) Сегодня, 17 апреля, патрульные вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП водителю маршрутки, который проехал на красный свет 12 апреля.

Об этом сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб.

«12.04.19 в соцсетях появился видеоматериал с нарушением требований ПДД водителем маршрутного транспортного средства (хочу сделать акцент, что не на линию 102, а только в соцсети).

Видео быстро нашло своих зрителей, и стало появляться в СМИ.

Конечно, же и СМИ начали задавать правильные вопросы - нашли, привлекли, какой штраф и другое? Правильно, но экипажи, которые несут службу на линии не смотрят соцсети.

И началось.

12-14.04 - выходные, но мы пытаемся связаться с владельцем видео. Есть контакт, договариваемся, что в понедельник он предоставит объяснении по поводу данного факта (оно нам очень нужно для сбора материалов дела).

15.04 - отбираем объяснения, начинаем поиски водителя - не находим.

16.04 - водителя нет на маршруте. Обращаемся к предприятию, где он работает. Выясняем - он выходной.

17.04 - водитель на смене. Находим выносим постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 425 гривен.

Доброе дело сделано. Нарушитель привлечен к ответственности.

Отмечу одно - процесс состоялся значительно быстрее, если бы сразу последовал вызов на 102. Мы его приняли и уверен в тот же день - разыскали и составили постановление», - написал он.