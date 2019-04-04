У кого из сумчан сегодня не будет воды «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

ООО «УК Сумитехнобудсервис» будет заменять стояки холодной и горячей воды в квартирах дома по адресу: ул. Прокофьева, 25; работники ЧРСП «Рембуд» будут заниматься заменой канализации в квартире дома по адресу: ул. Сирко, 15; ООО «Форекс Плюс» будет проводить замену труб холодной и горячей воды в квартире дома по адресу: ул. Холодногорская; КП «Сумитеплоенергоцентраль» будет заменять краны холодной и горячей воды в квартирах по пр-ту. М. Лушпы, 9, ул. Г. Кондратьева, 144/2, ул. Петропавловская, 76 и трубы холодной и горячей воды по ул. Харьковская, 3, ул. Прокофьева, 12.