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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:3885

В Сумах Девятка без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по пр. Михаила Лушпы, 22 сегодня, 18 апреля, в 9:30 прекращено водоснабжение домов №№ 12, 18, 20, 20/1, 22 по пр. Михаила Лушпы, №№10, 12, 14, 20 по ул. Интернационалистов, №№ 23, 25, 27, 29, 31 по ул. Ивана Сирко.

Внимание! С 9:45 организован подвоз технической воды (дом № 22 по пр. Михаила Лушпы).

После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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