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Андрей Долод
Сегодня 11:10353

Окружение нардепа Деркача получило 42 га заповедного фонда Конча-Заспы

Люди из окружения народного депутата от Сумщины Андрея Деркача в течение 2014-2019 гг. получили в частную собственность земельные участки площадью почти 42 га в местности Конча-Заспа.

Об этом следует из сообщения Наших грошей со ссылкой на данные госкадастра и госреестра прав на недвижимое имущество, пишет Олигарх.

По данным госкадастра, 13 участков общей площадью 41,79 га оформлены на четырех лиц: на Антона Симоненко – 25,95 га, на Елену Миронюк – 3,96 га, на Юрия Берко – 7,48 га, и на Веру Петрук – 4,41 га. Целевое назначение всех участков – для ведения личного крестьянского хозяйства.

Антон Симоненко был помощником народного депутата Андрея Деркача в последних трех созывах парламента. Его отец Александр Симоненко также является помощником Деркача с перерывами, начиная с 2002 года.

Елена Миронюк является женой Игоря Миронюка – экс-заместителя председателя Фонда госимущества (апрель 2010 – апрель 2015 года), помощника Андрея Деркача в ВР в 2002-2006, а также в 2007-2012 годах.

Юрий Берко имеет общий бизнес с женой Деркача Оксаной Тереховой. Они, вместе с экс-помощником Деркача Дмитрием Ковальчуком, являются соучредителями ООО “Валентин плюс”. Берко также является соучредителем ООО “Альфа-Медика” вместе с Игорем Герасимчуком, который также является учредителем фирмы “Альфа Медика” – это частная клиника, много лет работает в помещениях Института сердца, который возглавляет Борис Тодуров. Деркач в 2016 году лоббировал назначение Тодурова на должность главы Минздрава.

Адрес указанных 13 участков значится так: Обуховский район, пгт Козин. Вместе с тем графические данные Генплана, градостроительный кадастр столицы, карта Google относят эти участки к Голосеевскому району города Киева.

На официальном сайте Козина пределы поселка совпадают с теми, которые видны на карте и Генплане Киева. И участки окружения Деркача в пределы Козина не входят.

В поселковом совете Козина в ответ на запрос сообщили, что не обнаружили, когда именно указанные участки были включены в состав Козина. В то же время в поселковом совете не обнаружили документов, подтверждающих, что передача в собственность указанных участков осуществлялась Козинским поселковым советом.

Кроме того, указанные участки, согласно данным существующего Генплана Киева, является территорией лугов и лугопарков. Они входят в пределы климатического курорта общегосударственного значения Конча-Заспа и является объектом природного заповедного фонда.

Распоряжением КГГА в 1997 году на части указанных участков был образован ландшафтный заказник местного значения “Левый берег озера Конча”. Этот заказник учитывается в паспорте Голосеевского района Киева.

Политика Андрей Деркач Земля Конча-Заспа
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