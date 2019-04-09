В Сумах на футзальной площадке соревновались учащиеся интернатных учреждений В Сумах на базе областной детско-юношеской спортивной школы «Футбольный центр «Барса» состоялись соревнования по футзалу среди учащихся интернатных учреждений ХVII областной спартакиады.

По итогам соревнований третье место заняла команда Глуховского лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой, второе место завоевала команда Путивльского общеобразовательной школы-интерната, а победу праздновала команда Сумской областной гимназии-интерната для талантливых и творчески одаренных детей, сообщает Сумское областное отделение Комитета по физическому воспитанию и спорту.