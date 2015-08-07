Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:47148

Суми обрали представника на обласний етап гри «Сокіл» («Джура»)

У Сумах відбувся І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

У грі взяли участь рої шкіл № 1,№ 2, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 15, № 17, № 18, № 21, № 22, № 23, № 25, № 26, № 27, гімназії № 1, НВК № 16.

Команди змагались у конкурсах: «Впоряд», «Відун», «Рятівник», «Туристична смуга перешкод», «Стрільба», «Линва».

У підсумку І місце посів рій ЗОШ № 15, ІІ – ССШ № 10, № 7, № 2; ІІІ – ССШ № 1, ЗОШ № 23, № 5.

Рій «Козацька варта» ЗОШ № 15 братиме участь у ІІ етапі гри, який відбудеться 8-12 травня на базі дитячого оздоровчого табору «Восход» Путивльського районного центру позашкільної роботи.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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