В Сумах устанавливают очередное информационное табло на остановке КП «Электроавтотранс» продолжает работы по установке информационных табло в г. Сумы.

Сегодня, 18 апреля, информер монтируют на опоре остановки «ТЦ «Березка» в направлении центра. Впоследствии, кроме прогнозов и расписания движения коммунального транспорта, пассажиры смогут подключать свои гаджеты к бесплатному Wi-Fi интернету.

Напомним, первые 2 табло предприятие установило в конце января этого года на остановке «ЦУМ» в обоих направлениях.