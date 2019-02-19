В Сумах устанавливают очередное информационное табло на остановке

Сегодня, 18 апреля, информер монтируют на опоре остановки «ТЦ «Березка» в направлении центра. Впоследствии, кроме прогнозов и расписания движения коммунального транспорта, пассажиры смогут подключать свои гаджеты к бесплатному Wi-Fi интернету.
Напомним, первые 2 табло предприятие установило в конце января этого года на остановке «ЦУМ» в обоих направлениях.
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