Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:18330

В Сумах устанавливают очередное информационное табло на остановке

КП «Электроавтотранс» продолжает работы по установке информационных табло в г. Сумы.

Сегодня, 18 апреля, информер монтируют на опоре остановки «ТЦ «Березка» в направлении центра. Впоследствии, кроме прогнозов и расписания движения коммунального транспорта, пассажиры смогут подключать свои гаджеты к бесплатному Wi-Fi интернету.

Напомним, первые 2 табло предприятие установило в конце января этого года на остановке «ЦУМ» в обоих направлениях.

Общество КП «Электроавтотранс» Электронное табло
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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