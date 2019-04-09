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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:24306

В Лебедине на пожаре погиб мужчина

Сегодня, 18 апреля, в 6:58 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в квартире на 1 этаже многоквартирного дома по ул. Химиков в г. Лебедин.

О пожаре сообщил житель этого же дома, который почувствовал резкий запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что одной из комнат квартиры горят вещи домашнего обихода на площади в 1 кв. м. из-за плотного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 7:12 возгорание было локализовано, а в 7:19 - полностью ликвидировано и не допущено дальнейшего распространения огня на остальную часть квартиры.

В результате происшествия погиб хозяин квартиры 1957 г.р.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Лебедин Пожар Смерть на пожаре
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