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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:28180

По итогам 2018 года ПАО "Сумыгаз" показал убыток 372 млн гривен

По итогам 2018 года убытки ПАО "Сумыгаз" от услуг по распределению газа превысили 372 млн гривен.

"По итогам хозяйственной деятельности компании в 2018 году убытки составили 180 млн гривен. Основной причиной убыточности является тариф на распределение, не меняется с 2016 года и в настоящее время не покрывает потребностей компании в полном объеме", - отметила финансовый директор ПАО "Сумыгаз" Светлана Рыбальченко.

В 2018 году "Сумыгаз" осуществило распределение 733,2 млн куб. м. природного газа по сетям региона, средства из тарифной выручки 100% направлены предприятием на обеспечение функционирования газораспределительной системы Сумской области.

Несмотря на финансовые трудности в 2018 году предприятие выполнило обязательства по обслуживанию газораспределительной системы Сумской области, а также  были профинансированы регламентные работы по реконструкции, модернизации газовых сетей и оборудования на них.

Также в течение 2018 была осуществлена реконструкция 23 газорегулирующих пунктов, были обновлены заземления на 15 станциях катодной защиты, заменены 57 газораспределительных пунктов, 24 задвижки на газораспределительных сетях.

Экономика ПАО «Сумыгаз»
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