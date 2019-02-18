По итогам 2018 года ПАО "Сумыгаз" показал убыток 372 млн гривен

"По итогам хозяйственной деятельности компании в 2018 году убытки составили 180 млн гривен. Основной причиной убыточности является тариф на распределение, не меняется с 2016 года и в настоящее время не покрывает потребностей компании в полном объеме", - отметила финансовый директор ПАО "Сумыгаз" Светлана Рыбальченко.

В 2018 году "Сумыгаз" осуществило распределение 733,2 млн куб. м. природного газа по сетям региона, средства из тарифной выручки 100% направлены предприятием на обеспечение функционирования газораспределительной системы Сумской области.

Несмотря на финансовые трудности в 2018 году предприятие выполнило обязательства по обслуживанию газораспределительной системы Сумской области, а также были профинансированы регламентные работы по реконструкции, модернизации газовых сетей и оборудования на них.

Также в течение 2018 была осуществлена реконструкция 23 газорегулирующих пунктов, были обновлены заземления на 15 станциях катодной защиты, заменены 57 газораспределительных пунктов, 24 задвижки на газораспределительных сетях.