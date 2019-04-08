В Тростянце потратили 99 тысяч на 45 бездомных собак

В бюджете Тростянецкой городской ОТГ предусмотрено 100 тыс. гривен на решение вопроса с бездомными животными гуманным путем, из этой суммы 99 тыс. гривен будут перечислены за выполненную работу ОО «ЗооКонтроль Украина» (г. Харьков).
На сегодня отловлено и обработано 45-ть бездомных собак. Обработка одного животного - стерилизация, вакцинация, чипирование - обошлась бюджету Тростянецкой городской ОТГ в 2,2 тысячи гривен.
Отловили беспризорных собак и провели их санитарную обработку специалисты ОО «ЗооКонтроль Украина», которые работали в Тростянце с 12 по 16 апреля в соответствии с соглашением, которое заключило с этой организацией коммунальное предприятие Тростянецкой городского совета.
- Предварительно изучили деловую репутацию этого предприятия, нареканий к нему не было, - сообщил заместитель городского головы Юрий Заяц. - Оборудование, которое организация использует в работе, проверила Госпродпотребслужба.
Контролировали проведение работ ОО «ЗооКонтроль Украины» работники коммунального предприятия Тростянца. Общественные активисты помогали специалистам из Харькова выявлять места дислокации собак, сообщает Тростянецкий горсовет.
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